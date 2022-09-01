唐鳳受日媒專訪 談台灣與世界合作對抗「混合戰」

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（中央社記者楊明珠東京1日專電）甫就任數位發展部部長的唐鳳日前接受日媒專訪時談到台灣遭受網路攻擊的情況。她表示，認知戰如果結合軍事行動便可稱為「混合戰」，台灣要與日本等世界各國合作對抗。

日本朝日新聞今天刊載專訪唐鳳的報導，中美關係惡化，使得大家對「台灣有事」（有緊急狀況）的不安升高，台灣每天面對嚴重的網路攻擊和假訊息，唐鳳就任甫成立的數位發展部部長，從她的話語中可得知防止權威主義擴張的啟發。

朝日新聞台北支局長石田耕一郎問及唐鳳，今年8月初美國眾議院議長裴洛西訪台之際，有大量假訊息散播指「台灣機場遭到中國攻擊」一事時表示，散播假訊息的目的很明確，就是要造成台灣人恐慌、對立。這稱為「認知戰」，若結合軍事行動，就稱為「混合戰」。

石田言及，在裴洛西訪台之際，台灣的行政機關遭受到相當於過去23倍的空前大量網路攻擊，總統蔡英文研判中國參與其中。

唐鳳表示，台灣遭受如此攻擊時，很重視到底是來自於境外或境內。這次的攻擊是來自於境外，也可能經由幾處中繼站所帶來的網路攻擊。一項由瑞典大學主導的國際性調查結果顯示，台灣自2013年後，遭假訊息攻擊的情況連續9年居世界第一，且近年和第2名的差距更擴大。

對於假訊息，日本人可能會問「有什麼好怕的呢？」對此，唐鳳表示，台灣的中央研究院有個很有意思的調查，日本前首相安倍晉三7月8日遭槍擊後還在搶救時，日本的網路討論區出現大量的「台灣人在慶祝安倍去世」的假訊息。其實，當時許多台灣人由衷的為安倍祈福、集氣，祈求安倍早日康復。這樣的假訊息是要破壞台日關係。」

唐鳳今年6月曾在義大利，與歐洲各國的部長們就烏克蘭發生的「混合戰」進行討論。這項會議有來自各國的17人與會，會議採非公開方式。她認為，不僅是烏克蘭、台灣會成為混合戰的攻擊對象，若要對抗混合戰，民主陣營一定要合作才行。

她指出，在義大利討論的議題之一是（受到俄羅斯威脅的）波羅的海三小國之一的愛沙尼亞所做的努力可作為參考。愛沙尼亞以「數位先進國」聞名，並和有共同價值觀的芬蘭、冰島同樣使用名為「X－Road」的系統，3國共有行政資料，就算自己國家的伺服器遭到攻擊，也能保護資料。

她說，台灣的數位發展部採用將檔案分散式管理的星際檔案系統（IPFS，Interplanetary File System），資料並非集中於一處，而是分散在幾個合作者的伺服器上。這次台灣受到網路攻擊時，就有來自約100國的數十萬台電腦協助保護行政機關網站。

唐鳳說：「我們要想要合作的不只是民主國家，在不民主的國家也有追求民主、人權的人士、獨立媒體。IPFS可防止媒體的報導遭政府竄改或掩蓋。希望藉由投資這種IPFS技術並向全世界開放。」

被問及「在嚴格管制網路的極權國家的人是否能加入IPFS」的問題時，唐鳳答說，當然須研究加密技術，確保資訊在傳遞的過程中不被讀取。另一方面，就算是強權國家，為了發展自己的科技和經濟，也不可能完全切斷對國外網站的存取。

而這些網站同時也保存著最新的電腦程式和人工智慧（AI）的研究成果等資料，所以即使是強權國家也不得不讓人民去連接這些網站。來自獨立媒體的報導、民主人權工作者的資料等就能放在這些網站上。

記者言及，「有人看到俄羅斯揮軍侵略烏克蘭，覺得合作的效果有限，甚至懷有無力感」。對此，唐鳳說：「以烏克蘭為例，在澤倫斯基政府有動作之前，世界上就有許多人使用加密貨幣向烏克蘭提供援金，或是透過社群網站在烏克蘭國內外提供必要的資訊。我認為，採取行動就能夠克服無力感。」

她表示，日本也是台灣進行網路合作的對象。日本的數位廳成立前，她曾多次與內閣官房顧問、慶應大學教授村井純進行討論。台日在數位技術方面的思考方式非常類似，期待台日進行更多合作。

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唐鳳認為，社會的數位化需要官民合作。在河野太郎就任數位大臣之前，她就與河野討論過。

她表示，中國8月初實施軍事演習後，她出席了台灣 IT 技術人員的會議，會中談到了這次台灣受到的網攻幸好沒對電力、能源或是高科技等產業造成太大影響。大家都認為如果基礎建設遭到癱瘓，影響非常大。針對網攻，有必要官民合作防禦。民間企業的資安主管就可作為溝通橋梁，與行政機關和各企業等加強資訊交換。（編輯：韋樞）1110901