烏克蘭逾千星鏈終端機未繳費斷線 美國再軍援抗俄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

CNN報導，烏克蘭因負擔不起每月約新台幣1億元費用，使得烏克蘭軍隊使用的「星鏈」衛星網路服務上週起有1300台終端機斷線。圖為3月SpaceX送到烏克蘭的星鏈衛星網路終端設備。（圖取自twitter.com/FedorovMykhailo）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔5日綜合外電報導）烏克蘭傳出沒繳費而使烏軍使用的「星鏈」衛星網路服務從上週起有1300台終端機斷線，因而帶來重大問題；美國軍方宣布，將再提供烏國約4億美元軍援，其中包括鷹式地對空飛彈。

●烏克蘭傳出1300台星鏈終端機未繳費遭斷線

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭因負擔不起每月325萬美元（約新台幣1億400萬元）費用，使得烏克蘭軍隊使用的「星鏈」（Starlink）衛星網路服務上週起有1300台終端機斷線，為烏軍帶來重大問題。

「星鏈」是由馬斯克（Elon Musk）的「太空探索科技公司」（SpaceX）生產設備及提供連線服務。外界普遍稱讚這套服務對烏軍的通訊具有決定性幫助，讓烏軍在對抗俄國侵略時，還能在手機與傳統網路連線遭俄軍破壞下，維持網路通訊及繼續作戰。

然而，近期傳出星鏈服務由誰買單出現爭議，以及前線附近連線中斷的消息，令人開始擔憂烏克蘭抗戰對SpaceX的依賴。

最近這次斷線是從10月24日開始，影響到1300台用於戰鬥相關任務的星鏈終端機。一名消息人士表示，斷線原因是未繳交費用，且情況對烏克蘭軍方構成「重大問題」。

這名人士指出，遭斷線的終端機，SpaceX向烏克蘭軍方收取每台每月2500美元連線費用，截至9月底總計費用接近2000萬美元，最後烏方再也付不出這筆錢。

一名烏克蘭高階官員證實這些星鏈終端機斷線的消息，並表示它們對於對抗俄軍「非常重要」。

●美再供烏克蘭4億美元軍援 含T-72戰車和鷹式飛彈

美國國防部4日宣布，將再對烏克蘭提供約4億美元軍事援助，其中包括T-72戰車和鷹式（HAWK）地對空飛彈。

這次軍援中的鷹式空飛彈，烏軍將用以對抗俄羅斯無人機，以及鎖定攻擊烏克蘭城市和能源設施的飛彈打擊。

此外，美國這次軍援還包括1100架「鳳凰幽靈」（Phoenix Ghost）無人機、40艘裝甲船艇，以及250輛M1117裝甲車。

自俄羅斯2月入侵以來，美國已軍援烏克蘭超過182億美元。

●G7承諾力挺烏克蘭 願助重建基礎設施

七大工業國集團（G7）各國外長在德國進行為期兩天的會談後，他們4日誓言繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯。

G7外交部長們在聲明中表示，G7各國已同意一個向烏克蘭提供援助的新架構，以助重建那些遭到俄羅斯鎖定攻擊的基礎設施。

他們在德國西部城市明斯特（Muenster）會談後說：「我們今天建立了G7協調機制，以助烏克蘭修繕、恢復及保護關鍵的能源和供水基礎設施。」

他們還提到，俄羅斯攻擊烏克蘭人員和基礎設施，特別是能源和供水設施，企圖藉此「恐嚇烏克蘭平民」。

●赫松市一度宣布24小時戒嚴 持續要求居民撤離

烏克蘭軍隊反攻迫近南部赫松市（Kherson），俄羅斯在這個占領區指派的政治當局在宣布「24小時戒嚴」後不久撤銷，但持續要求居民撤離。

莫斯科指派的官員斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）4日先在通訊軟體Telegram上傳影片表示：「赫松市已宣布戒嚴，全天候24小時，這樣我們才能防衛我們的城市。」

他之後又上傳第2則影片，影片中刪除提及戒嚴的內容，接著第3則影片否認有任何限制。

斯特雷穆索夫在最新的Telegram發文指出：「此刻一切都在赫松的軍方和執法部隊掌控下。」然而，他重申要求居民離開赫松市。

莫斯科已安排平民自赫松地區撤離，此時烏克蘭軍隊正準備強力反攻以奪回這個城市。

●烏克蘭外委會主席向曾聖光致敬 與家屬同悲

台灣志願兵曾聖光2日戰死沙場。烏克蘭國會外交委員會主席兼友台小組主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）已與同事討論如何提供家屬協助，他哀悼曾聖光為烏國土地流下鮮血，也想向曾聖光的家長致敬。

花蓮人曾聖光剛滿25歲，今年9月初加入烏克蘭喀爾巴阡山（Carpathian Sich）武裝部隊地面部隊步槍營，2日於烏東盧甘斯克州（Luhansk）與俄軍交戰時受傷，流血過多喪生。

梅列日科接受中央社訪問時指出，曾聖光犧牲，令人非常悲傷，也代表台灣人與烏克蘭人是手足兄弟，台灣公民為烏克蘭土地流下鮮血，並以烏克蘭為名，做出了最終的犧牲。「對我們烏克蘭人而言，意義重大。」

●伊朗外長承認 俄烏戰爭前曾運交無人機給俄國

伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）5日首次承認，伊朗曾提供無人機給俄國，但他堅稱這些武器是在俄軍進攻烏克蘭之前即已交運。伊朗無人機在俄烏戰事中用來俯衝轟炸烏國首都基輔。

艾密拉多拉安發表談話之前的數個月期間，伊朗發出有關這些無人機的交運訊息混亂不清。這段期間俄軍出動無人機猛攻烏克蘭能源基礎設施和平民目標。

艾密拉多拉安在德黑蘭一場會議結束後告訴記者：「在烏克蘭戰事爆發之前幾個月，我們曾為俄羅斯提供數量有限的無人機。」

伊朗官員先前否認在烏克蘭戰事中為俄軍提供軍備，即使在本週稍早，伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）聲稱這種指控「毫無根據」，並重申伊朗在俄烏戰爭保持中立。（譯者：陳彥鈞）1111105