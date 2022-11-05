曾聖光戰死烏克蘭 外交部：全力協助家屬赴烏
2022/11/5 21:09（11/5 21:23 更新）
25歲台灣男子曾聖光加入烏克蘭志願軍，日前於烏東盧甘斯克州與俄軍交戰時受傷，失血過多而死。（圖取自facebook.com/jayjonathan.tseng）
（中央社記者黃雅詩台北5日電）針對來自花蓮的25歲阿美族青年曾聖光赴烏克蘭參戰陣亡消息，外交部晚間指出，經相關駐處及多方管道跨國查證，獲悉烏軍戰地指揮官親向烏克蘭國防部證實曾聖光已不幸罹難，但尚待家屬確認身分，烏國政府部門將接辦後續處理事宜。
外交部晚間發布新聞稿指出，媒體報導曾聖光加入志願軍赴烏克蘭參戰不幸身亡的消息，外交部對此一消息高度重視，也十分關心。
外交部表示，目前烏克蘭已經將陣亡戰士的遺體運往集中的地點，等待家屬前往確認身分；外交部正全力協助家屬，在最短時間內前往完成相關程序。
外交部表示，對台灣民眾在烏克蘭戰火中犧牲生命表達誠摯的哀悼，同時為曾聖光協助烏國人民捍衛自由民主的精神表示敬意。對烏國熱心友人的大力協助，外交部也表達感謝之意；相關後續處理結果，外交部將適時對外說明。（編輯：林克倫、張均懋）1111105
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