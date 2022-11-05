更多編輯台推薦新聞：
金獅獎導演米丘曼契夫斯基：台灣親切包容是亞洲的羅馬
娛樂

金獅獎導演米丘曼契夫斯基：台灣親切包容是亞洲的羅馬

NBA球星厄文反猶風波擴大 Nike取消推出聯名新鞋
運動

NBA球星厄文反猶風波擴大 Nike取消推出聯名新鞋

影片／Meta日本辦公室變身藝術社交空間 仿電車車廂、巨型雲朵入駐
產經

影片／Meta日本辦公室變身藝術社交空間 仿電車車廂、巨型雲朵入駐

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭4/300
首頁 / 政治

曾聖光戰死烏克蘭 外交部：全力協助家屬赴烏

2022/11/5 21:09（11/5 21:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
25歲台灣男子曾聖光加入烏克蘭志願軍，日前於烏東盧甘斯克州與俄軍交戰時受傷，失血過多而死。（圖取自facebook.com/jayjonathan.tseng）
25歲台灣男子曾聖光加入烏克蘭志願軍，日前於烏東盧甘斯克州與俄軍交戰時受傷，失血過多而死。（圖取自facebook.com/jayjonathan.tseng）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北5日電）針對來自花蓮的25歲阿美族青年曾聖光赴烏克蘭參戰陣亡消息，外交部晚間指出，經相關駐處及多方管道跨國查證，獲悉烏軍戰地指揮官親向烏克蘭國防部證實曾聖光已不幸罹難，但尚待家屬確認身分，烏國政府部門將接辦後續處理事宜。

外交部晚間發布新聞稿指出，媒體報導曾聖光加入志願軍赴烏克蘭參戰不幸身亡的消息，外交部對此一消息高度重視，也十分關心。

外交部表示，目前烏克蘭已經將陣亡戰士的遺體運往集中的地點，等待家屬前往確認身分；外交部正全力協助家屬，在最短時間內前往完成相關程序。

外交部表示，對台灣民眾在烏克蘭戰火中犧牲生命表達誠摯的哀悼，同時為曾聖光協助烏國人民捍衛自由民主的精神表示敬意。對烏國熱心友人的大力協助，外交部也表達感謝之意；相關後續處理結果，外交部將適時對外說明。（編輯：林克倫、張均懋）1111105

延伸閱讀
台灣志願兵曾聖光戰死烏克蘭 妻子：他很有正義感 赴烏參戰意念堅定烏克蘭外委會主席悼台灣志願兵曾聖光 日籍同袍盼來生再做朋友台灣志願兵援烏克蘭 他掛國旗表敬意「中國有意見我再訂1000面」專訪／台灣青年烏克蘭支援作戰 姚冠均：助人而後人助加入烏克蘭志願軍赴伊久姆前線 台灣勇士呂子豪分享戰時生活
曾聖光
曾聖光戰死烏克蘭 外交部：將提供家屬一切必要協助
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
伊朗外長承認 俄烏戰爭前曾運交無人機給俄羅斯