Google將推聊天機器人Bard 力拚微軟與ChatGPT

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（中央社舊金山6日綜合外電報導）科技企業谷歌（Google）母公司Alphabet Inc.今天表示，將推出聊天機器人Bard，並為旗下搜尋引擎及開發者增加人工智慧（AI）功能，以與微軟公司爭相帶領新一波運算潮。

路透社報導，微軟（Microsoft）表示，計劃明天發表自家AI服務。這一連串消息反映加州矽谷（Silicon Valley）對於所謂「生成式人工智慧」（Generative AI）帶來巨變寄予厚望。這種技術可以根據命令創造散文或其他內容，幫助白領族節省時間。

ChatGPT是獲得微軟支援的舊金山公司OpenAI所研發的聊天機器人，可能會擾亂消費者搜尋資訊的方式。ChatGPT的崛起一直是Google近年面臨的最大挑戰之一。

Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）在部落格文章中說，公司將推出名為Bard的聊天AI服務，以測試用戶反應，隨後在未來數週內對外開放使用。

他也表示，Google計劃在搜尋引擎中增加AI功能，為複雜的查詢合成資料，例如查詢學吉他還是學鋼琴會更容易的問題。目前對於有明確答案的問題，Google會提供網路上其他地方存在的文本。

Google未透露搜尋功能升級的時間，但反映出公司如何加強服務，而微軟也正為旗下搜尋引擎Bing做同樣的努力，把OpenAI的功能嵌入其中。

根據路透社看到的邀請函，微軟已表示計劃將AI融入旗下所有產品，執行長納德拉（Satya Nadella）預定明天向新聞媒體說明相關發展。OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）在推特上表示，他也會參加這場活動。

目前不清楚Google打算如何讓Bard與OpenAI的ChatGPT有所區別。皮查伊說，新服務會運用網路上的資訊，而ChatGPT的知識庫是更新到2021年。

Bard的背後是以Google的AI系統LaMDA為基礎。去年一名Google工程師宣稱這個會生成文本的系統具備感知能力，但這家科技巨擘和科學家普遍駁斥這個說法。

在這項服務的示範中，Bard與競爭對手的聊天機器人一樣會邀請用戶輸入一個提示，同時提醒用戶，它的回應可能不適當或不準確。它隨後針對有關太空望遠鏡發現結果的查詢給出3個答案。

皮查伊表示，Google採用一個所需運算能力較少的LaMDA版本，因此可以為更多用戶提供服務，並根據用戶反應來改進。

皮查伊說，Google也計劃從下個月開始向創作者和企業提供技術工具，先由LaMDA驅動，然後由其他AI支援。

外界擔憂聊天機器人技術可能成為錯誤資訊的超級傳播者。然而，皮查伊堅稱，Bard產生的回應將「符合現實世界對資訊的品質、安全和有根據性的高標準」。

法新社報導，Alphabet上週財報表現欠佳，不如投資人預期，公司採取行動的壓力升高。Alphabet上月宣布將裁員約1萬2000人，同時會更專注於AI計畫。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1120207