台南藝術節logo涉抄襲英插畫家作品 全面下架

2019台南藝術節logo驚爆抄襲，文化局表示，設計的「三人制創工作室」28日晚已承認抄襲，logo全面下架，後續將向工作室求償。（圖取自facebook.com/ArtsTainan.TNAF）

（中央社記者張榮祥台南29日電）2019台南藝術節logo驚爆抄襲英國插畫家瑪麗亞．伊內斯（Maria-Ines Gul）作品，文化局今天表示，設計的「三人制創工作室」昨晚已承認抄襲，logo全面下架，後續將向工作室求償。

2019台南藝術節10月9日登場，11月10日閉幕，但卻在閉幕前2週爆出logo涉抄襲英國插畫家瑪麗亞．伊內斯作品。

一名網友10月24日在「台南藝術節」臉書粉絲專頁留言踢爆後，文化局立即和「三人制創工作室」聯絡確認，工作室一開始否認，堅稱logo是原創，直到今天上午才向文化局發出聲明承認對原創作品修改。

文化局下午聲明指出，台南藝術節以「看不見的城市」為主題，委託曾獲TiBE台北國際書展金蝶獎和法國巴黎Poster For Tomorrow國際海報獎的「三人制創工作室」設計。

工作室以「穿越看不見的城市」為創作構想，作品以古台江內海形狀有如大拇指跟食指組合為「OK」手勢，佛手以現代化線條和手繪呈現掌紋，穿越古今、融合現代新舊，傳達藝術節策劃的「山線/海線/巷弄」三主線節目的意念及精神。

文化局在得知logo涉抄襲後，馬上要求工作室主動提出聲明並和原作者聯繫，釐清是否侵權，但工作室直到昨天仍回覆「尚未取得原作者回應」。而工作室24日第一次聲明及昨天和文化局往來信件中，都堅稱logo是原創，並無抄襲。

直到昨天晚上11時，工作室終於坦承引用修改瑪麗亞．伊內斯作品，且已先自行回覆踢爆網友，文化局今天也接到工作室承認錯誤的聲明。

文化局藝術發展科長蕭靜怡告訴中央社記者，瑪麗亞．伊內斯已得知作品遭抄襲，但尚未提出侵權損害賠償。文化局也已緊急下架官網及粉絲專頁logo，文宣品也不會再使用，之後將主動聯繫瑪麗亞．伊內斯表達遺憾致歉，並向工作室請求損害賠償。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081029