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巴黎奧運台灣進場服亮相 翻轉漢字結合纏花工藝精美「不輸法國」[影]

2024/4/19 18:28（4/19 19:47 更新）
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台灣射擊好手楊昆弼（前右2）、拳擊女將吳詩儀（前右）19日下午出席台北時裝週AW24展前記者會，搶先穿上巴黎奧運台灣代表團進場服裝並公開走秀展示。中央社記者謝佳璋攝 113年4月19日
台灣射擊好手楊昆弼（前右2）、拳擊女將吳詩儀（前右）19日下午出席台北時裝週AW24展前記者會，搶先穿上巴黎奧運台灣代表團進場服裝並公開走秀展示。中央社記者謝佳璋攝 113年4月19日
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（中央社記者陳容琛台北19日電）文化部及經濟部主辦「台北時裝週AW24」，今天展前記者會首度揭曉巴黎奧運台灣代表團進場服，設計細節滿滿，設計師周裕穎直呼「一定不會輸給法國」。

「台北時裝週AW24」由文化部及經濟部主辦，教育部體育署、中華奧林匹克委員會、台北市政府等單位聯合協辦，在今天的展前記者會，揭曉由中華奧會邀請文化部合作參與的成果「巴黎奧運台灣代表團進場服」，展現奧運與時尚文化跨領域的合作。

文化部長史哲在致詞時表示，今年奧運在以文化立國的法國巴黎舉辦，因此特別以文化奧運、運動時尚作為「台北時裝週AW24」主題，並期盼台灣的設計、美學在巴黎奧運充分展現。

史哲宣布，今年的巴黎奧運除了有台灣代表隊在運動場上的競技以外，文化部將在法國以「文化奧運」為名規劃各國進行文化競技的拉維特園區（La Villette）設立台灣館，將台灣的文化實力帶至法國。

這次「巴黎奧運台灣代表團進場服」由周裕穎精心設計，並與多名藝術家合作，不僅使用全球創新的「碳捕捉」技術，甚至結合原住民手工藝、翻轉漢字設計，而進場服上的手工纏花是「梅花」與花語是加油鼓勵的「油菜花」，堪稱細節滿滿，更讓周裕穎喊出，「一定不會輸給法國」。

穿著巴黎奧運台灣代表隊團服走秀，並以辮子造型亮相的拳擊國手吳詩儀接受媒體聯訪時透露，感覺很有趣，雖然當下腦袋一片空白，但卻是另外一種新的體驗，「從材質舒適度，還有各種細節的含義，真的能感受到設計師的用心與堅持」。（編輯：管中維）1130419

設計師周裕穎（左）介紹翻轉文字藝術家林國慶設計翻轉成「加油」的Chinese Taipei印字。（圖取自文化部網頁moc.gov.tw）
設計師周裕穎（左）介紹翻轉文字藝術家林國慶設計翻轉成「加油」的Chinese Taipei印字。（圖取自文化部網頁moc.gov.tw）
台北時裝週AW24展前記者會19日下午舉行，首度揭曉巴黎奧運台灣代表團進場服，細節滿滿，設計師周裕穎（左）出席說明設計理念，更喊出「一定不會輸給法國」。中央社記者謝佳璋攝 113年4月19日
台北時裝週AW24展前記者會19日下午舉行，首度揭曉巴黎奧運台灣代表團進場服，細節滿滿，設計師周裕穎（左）出席說明設計理念，更喊出「一定不會輸給法國」。中央社記者謝佳璋攝 113年4月19日
台北時裝週AW24展前記者會19日下午在台北舉行，現場同步曝光巴黎奧運台灣代表團進場服裝，展現奧運與時尚文化跨領域的合作，並請來射擊好手楊昆弼（左）、拳擊女將吳詩儀（右）代表展示。中央社記者謝佳璋攝　113年4月19日
台北時裝週AW24展前記者會19日下午在台北舉行，現場同步曝光巴黎奧運台灣代表團進場服裝，展現奧運與時尚文化跨領域的合作，並請來射擊好手楊昆弼（左）、拳擊女將吳詩儀（右）代表展示。中央社記者謝佳璋攝　113年4月19日
#巴黎奧運
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