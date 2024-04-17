睽違60年 中華奧會再次參加奧運會聖火傳遞

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）2024年巴黎奧運4月16日在奧運發源地希臘奧林匹亞（Olympia）舉行點燃聖火儀式，中華奧會睽違60年再次參加聖火傳遞，並由中華奧會主席林鴻道擔任重要棒次。

巴黎奧運今天進入倒數100天，巴黎奧運會聖火傳遞4月16日在希臘奧林匹亞點燃，並展開為期10天於希臘的聖火遶境，傳遞聖火者以徒步接力方式將聖火傳遶於希臘城鎮與外島，再以乘船方式將巴黎奧運聖火傳至法國，最終在7月26日將聖火傳遞至巴黎奧運開幕儀式中，象徵奧運會正式展開。

本屆巴黎奧運聖火點燃儀式，中華奧會首次受邀，並由主席林鴻道親自參與巴黎奧運聖火點燃及觀禮。

值得一提的是，中華奧會睽違60年再次參加奧運會聖火傳遞，林鴻道擔任重要棒次，由國際奧林匹克學院（IOA）院長顧問岡加斯（Dionyssis Gangas）交接給林鴻道，並由林鴻道將聖火傳進希臘小鎮札哈羅（Zacharo）。

中華奧會透過新聞稿表示，希臘小鎮札哈羅集結上百名朝聖民眾，歡呼迎接林鴻道，代表人更頒發市景紀念瓷盤給林鴻道。

林鴻道表示，這次能夠受到主辦單位的邀請，代表中華奧會長期以來在國際社會及國際組織經營的努力，受到重視跟肯定。（編輯：張雅淨）1130417