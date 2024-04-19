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楊昆弼走秀體驗巴黎奧運團服 自認狀態好拚摘金

2024/4/19 16:19（4/19 16:51 更新）
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台灣射擊好手楊昆弼（前右2）、拳擊女將吳詩儀（前右）19日下午出席台北時裝週AW24展前記者會，搶先穿上巴黎奧運台灣代表團進場服裝並公開走秀展示。中央社記者謝佳璋攝 113年4月19日
台灣射擊好手楊昆弼（前右2）、拳擊女將吳詩儀（前右）19日下午出席台北時裝週AW24展前記者會，搶先穿上巴黎奧運台灣代表團進場服裝並公開走秀展示。中央社記者謝佳璋攝 113年4月19日
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（中央社記者黎建忠台北19日電）最早替台灣取得巴黎奧運資格的男子射擊好手楊昆弼，今天在「台北時裝週AW24」穿著巴黎奧運台灣代表隊團服走秀，他表示，今年的狀況都很好，一定會完成奧運奪金的目標。

現年25歲的男子不定向飛靶好手楊昆弼，在2022年9月的世界飛靶錦標賽就確定搶下巴黎奧運門票，是台灣所有項目當中最早拿下的一席。今年也是他生涯第3度參加奧運，過去的2016年里約奧運、2020年東京奧運都沒能晉級決賽。

楊昆弼在接受中央社訪問時說道，去年整體狀況都不好，尤其在槍枝的調整上弄了快1年，所以訓練狀況也是起起伏伏，「不過今年開始一切都步上軌道，我對自己的狀態也很有信心，一定要完成上屆奧運沒達到的目標（摘金）。」

上週特地去巴黎移訓的楊昆弼透露，奧運前還會有2場國際賽事，主要還是維持自己的手感和比賽感覺，「但這趟去巴黎沒能進到比賽場館看一下有點可惜，不過我們還是做足了充分的訓練。」

談到這次台灣代表隊的團服，楊昆弼也覺得喜歡，他表示，今年的設計感很強烈，穿上去感覺非常時尚又有很多關於台灣的小巧思，真的蠻特別又好看。

只不過射擊運動向來都被安排在市郊，今年巴黎奧運也不例外，射擊場在距離市中心要3.5小時車程的地方，這也讓開幕隔天就有比賽的楊昆弼，確定無法參加在塞納河上特別的開幕式。

楊昆弼語氣堅定地說：「沒關係，反正3屆奧運都無法參加，但我的目標是要在賽場上拿金牌，開幕式或者入住選手村那些對我來說都是其次。」

巴黎奧運的射擊運動，台灣目前已取得男、女不定向飛靶，男、女定向飛靶，女子25公尺手槍（2席）、女子10公尺空氣手槍等7個項目的參賽門票。（編輯：吳協昌）1130419

台北時裝週AW24展前記者會19日下午舉行，射擊好手楊昆弼（左）、拳擊女將吳詩儀（右）應邀出席，共同穿上巴黎奧運台灣代表團進場服裝亮相。中央社記者謝佳璋攝　113年4月19日
台北時裝週AW24展前記者會19日下午舉行，射擊好手楊昆弼（左）、拳擊女將吳詩儀（右）應邀出席，共同穿上巴黎奧運台灣代表團進場服裝亮相。中央社記者謝佳璋攝　113年4月19日
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