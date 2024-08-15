加拿大少女泳將成偶像 Summer成為寵物熱門名

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（中央社記者程愛芬溫哥華14日專電）在巴黎奧運游泳項目獲得3金1銀獎牌的加拿大少女麥金塔許（Summer McIntosh）已經成為許多青少年的偶像，許多愛好游泳的少年選手，紛紛把寵物名字取為「Summer」（夏天），希望像麥金塔許一樣成為泳界明星。

麥金塔許在本屆奧運創下許多紀錄，她獲得的400公尺自由式銀牌是加拿大在巴黎奧運獲得的第一面獎牌。其後幾天她潛力大爆發，接連在400公尺個人混合式、200公尺蝶式和200公尺個人混合式中摘下金牌。蝶式項目中她以2小時03分03秒的成績創造了奧運紀錄；她成為首位在單屆奧運會上贏得3枚金牌的加拿大人，又是一個奧運紀錄。

17歲的麥金塔許已經對加拿大泳界有莫大影響力，因為自1908年加拿大參加奧運游泳比賽以來，100多年來僅獲得12面游泳獎牌，而麥金塔許一人就包辦了四分之一的量。

巴黎奧運後，出色的天賦和成就，也讓她的名字和國際知名「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps）、雷德基（Katie Ledecky）等人並列。

比賽前，她已經是加拿大國家奧運隊最看好的一顆明星，背負著所有人的期待，壓力並未成為她的阻力。她說：「從小我就懷抱著大夢想，登上奧運領獎台一直是我的目標。」

榮獲史上最多面（28面）奧運獎牌的費爾普斯是麥金塔許的偶像，她將一隻愛貓命名為「Mikey」，Mikey是費爾普斯的小名，以此向偶像致敬。如今麥金塔許成為新一代偶像，讓許多愛游泳的孩子開始流行把自己的寵物命名為「Summer」。

聽到這種趨勢，麥金塔許笑說：「真的很搞笑。」

9天的奧運賽期中，麥金塔許參加13場游泳比賽，總共約游了3公里，有些比賽間隔時間只有40分鐘，可能還會遇到上台領獎，教練說加拿大沒有選手曾經在如此年齡就能承受如此巨大的壓力。

麥金塔許坦言：「我睡眠不足、很累，但還未陷入困境。」

麥金塔許的母親霍斯特德（Jill Horstead）也是游泳健將，曾代表加拿大出戰1984年奧運，她認為女兒的秘密武器就是「驚人的疼痛忍耐力。」

霍斯特德回憶起麥金塔許在小學時有一次參加越野賽跑活動，當時有一名成年人扮演兔子領軍陪跑，而麥金塔許在活動開始前就對媽媽說出自己的擔心：「如果我跑得比兔子快怎麼辦？會不會迷路？」最終她拿了第一名。霍斯特德說當時麥金塔許全力奮跑，讓她心疼，「因為她可以將自己體能激發到極限，精疲力盡都無所謂。」

奧運光環並未影響麥金塔許的常規生活，回到家鄉多倫多後，她首先要開心地在8月18日慶祝18歲生日，和親友聚餐逛街、與愛貓共度美好時光；重要的是在9月開學時，要把兩門高中課程修讀完畢才能拿到畢業證書。

堅持不懈地訓練游泳仍是生活重心，希望力拼未來更多榮譽。里約奧運時她才10歲，看著許多游泳好手在國際舞台上競逐，8年後的巴黎奧運，整個夏天都有人在談論她的名字。

麥金塔許說：「我只是試著盡可能為許多年輕孩子們帶來啟發，希望他們知道，如果我能做到，他們也能做到。」（編輯：唐佩君）1130815