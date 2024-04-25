台灣前進巴黎文化奧運 多元表演藝術登國際舞台

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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）以「台灣」之名，包括22個團隊、123名表演者將齊聚巴黎文化奧運場域拉維特園區，代表台灣參加巴黎文化奧運。文化部次長王時思表示，要讓台灣表演藝術在世界舞台被看見。

王時思今天在立法院教育及文化委員會接受民進黨立委吳沛憶質詢時表示，今年規劃4個主題，「自由之聲」透過表演讓世界看見台灣因民主而產生的多元；「島嶼風華」介紹台灣傳統風土。

「當代新意」則由汪兆謙策展，以客家跨歌仔戲作新編演出；「世界共融」以變裝皇后妮妃雅為主，展現台灣與世界共同堅持的價值。

王時思表示，在這4大概念下，將邀請表演者包括樂團、舞團、劇團、DJ與變裝皇后等；吳沛憶表示，妮妃雅勇敢做自己，而且是在她的選區也是西門町紅樓發跡，「這裡是台灣變裝皇后的起源，希望政府可以繼續支持這些新興的表演藝術。」

吳沛憶表示，希望文化部好好孕育未來的藝術家，「政府不能因為是台灣之光而去沾人家的光，政府應該是孵育人才的後盾。」

王時思提到，她與文化部長史哲都已分別去過法國拉維特園區（La Villette）場勘，原本希望帶去電子花車，但因為會被當成「進口車輛」，法規手續繁複，最後則透過設計讓現場呈現宛如在廟埕前，展現電子花車般的舞台演出。

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王時思表示，拉維特園區邀請10多個國家參與，台灣是其中之一，左鄰右舍包括蒙古與捷克等等；由於拉維特園區地點位於奧運選手宿舍必經之路，很有機會讓大家看見。目前包括農委會等單位也都紛紛加入，空運台灣小吃與美食，希望讓表演團隊能在代表台灣演出之餘，也吃得到家鄉味。

目前台灣館工作大隊預計7月15日讓硬體先進園區，表演團隊及工作人員將於7月18日抵達加入工作，活動預計從7月26日開始，一直到8月11日結束。（編輯：張雅淨）1130425