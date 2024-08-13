王時思：用善意溫柔參與文化奧運 直到世界承認台灣

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（中央社記者李若韻巴黎13日專電）為期15天的巴黎文化奧運台灣館已在10日落幕，文化部次長王時思表示很高興台灣館能在文化奧運歷史留下紀錄，台灣將繼續以善意與溫柔參與國際事務，直到被世界承認。

位於巴黎拉維特園區（Parc de la Villette）由巴黎奧運所主辦的文化奧運國家館活動（Le Parc des Nations），已隨著奧運結束而落幕，唯有法國館與荷蘭館將繼續參與帕奧。

在7月27日至8月10日完整參與文化奧運的台灣館，超過120位工作人員，以15天的時間帶來57場演出，共計7萬名現場觀眾，受到當地與國際觀眾歡迎。

文化奧運台灣館的主辦單位為文化部，為表示對閉幕式的重視，文化部長李遠請政務次長王時思在參與開幕式回台後，又再次前往巴黎回到台灣館坐鎮，與台法工作人員們共同完成閉幕式。

王時思向中央社記者說：「感覺整個團隊已建立良好的革命情感，要結束了可能會很感傷啊！」

王時思說：「畢竟是奧運選擇了我們，不是我們選擇了奧運」，台灣能夠參與奧運史上第一次的文化奧運盛會，文化部感到很榮幸，感謝許多人的幫助，包含策劃初期時曾是團隊顧問的前文化部長鄭麗君，還有最後決定合作的法國在地執行團隊，對方是法國人卻幫助台灣向巴黎拉維特園區講價，替台灣尋求更好的利益等。

她說：「我覺得是台灣人的善意與溫柔得到許多人的支持，我們平等並體貼地對待每一個與我們合作的人，大家感受得到台灣人的真誠，能夠在異鄉巴黎建立一個彼此互信的國際工作團隊，真的很難得。」

王時思強調：「文化奧運場域的存在，是為了應援自己國家的選手」。台灣館在15天內經歷熱浪與暴風雨，克服許多執行上的困難，就是希望能為台灣奧運選手助陣；當迎來麟洋戰後的第一面金牌時，真的是全場歡聲雷動。

相較於其他國家館以設置吃喝攤位、或是以派對形式播放背景音樂的做法，王時思認為台灣館算是真正從「文化交流」出發的國家館。

她說，致力讓國際觀眾擁有「台灣文化體驗」，仍是文化部策劃文化奧運的第一要務，之後，才會開始考慮「周邊文化商品」販賣，甚至是酒水販賣，但因為文化部為政府機關，若要在館內開啟金錢交易行為，關於授權、執照、分潤、拆帳等細節都需再長議。

當談到其他國家館皆提供現場賽事轉播，但台灣館卻沒有此服務，王時思解釋：「其實巴黎文化奧運在剛開始的官方設定是以『各國文化交流』為主，但其他國家館漸漸演變由各國奧委會主辦，形成國際奧委會的交流中心；而賽事轉播主要是由國際奧委會負責，與國際轉播授權市場有關，牽涉到轉播權利金的問題，尤其奧運轉播授權金高達5億台幣。」

王時思說：「要在台灣館內轉播賽事會是另一件全新的議題，因為在預算或談判授權上並不是由文化部主導；我們一直在準備『文化展演的呈現』，而『轉播賽事』從一開始就不在台灣館的設定裡。」

廣受國際觀眾喜愛的台灣館，觀眾除了能在館內欣賞藝術，感受到台灣多元精彩的文化外，每日前200名觀眾還可以得到禮物袋，造成每日傍晚開門前，場外出現大排長龍等禮物袋的奇景。

而最常出現的是一群中國大媽，她們是住在法國已久的移民，幾乎每天呼朋引伴提早兩小時前報到，並聚集在舞台前樹蔭下欣賞節目，通常在晚餐時間、表演到達中場後會離開。而禮物袋中隨機出現的珍奶Pin或是相關贈品，便開始出現在淘寶或其他拍賣網站上。

對此，王時思回應：「在台灣館這個開放的場地上，無論觀眾來自哪一個國家，我們都是歡迎的，台灣有條件做一個分享者。當觀眾待在台灣館每一刻裡，只要他能感受到這是個美好的地方，他願意花時間坐下來享受聆聽，並且讓這段經驗成為美好回憶，不管他是哪一國人，或存有任何目的，都沒有關係。」

王時思強調：「我們設計台灣館的最終願景是希望世界共榮，表達台灣參與世界的決心，不管這個世界怎麼對待台灣，怎麼稱呼台灣，台灣都不會放棄成為國際社會的一員，直到世界正式承認我們的那一天。」（編輯：周永捷）1130813