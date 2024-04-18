國圖南部分館上梁 陳建仁盼2025年完工軟實力注活水

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（中央社記者張榮祥台南18日電）行政院長陳建仁今天出席國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程上梁典禮，他期許工程2025年如期完工，為國家軟實力及知識競爭力注入活水。

位於台南市新營區的國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程今天上梁，陳建仁出席見證這座規劃藏書逾1500萬冊的國家圖書館具體成形；他指出，國圖南部分館代表知識傳承、文化傳播新里程碑，台南是文化古都，他希望新館也典藏現代圖書，展望未來。

陳建仁表示，台南是台灣高科技產業重要基地，鏈結全球產業，從嘉義、台南、高雄到屏東的高科技S廊帶，引導南部產業及都市轉型，也在全球科技競爭布局占有一席之地。

陳建仁說，因應南部科技產業需求，資訊服務相當重要，以提升可及性及便利性；政府2017年開始規劃推動國圖南部分館及國家聯合典藏中心，以具體行動讓南部知識產業有更好發展，且發揮學術影響力，成為台灣科技產業及知識軟實力發展堅強後盾。

陳建仁表示，國圖南部分館擁有資訊科技類主題資源，滿足科技研發資訊需求，服務年齡也向下延伸，提供兒童文學類主題資源，滿足親子、作者、教育工作者及讀者的閱讀及學術研究。

陳建仁說，國圖南部分館肩負南部區域發展及資訊服務，涵蓋學術研究資源、網際網路資源、文獻傳遞服務及圖書人才資訊培訓等目標；讀書是最好休閒，也能增進知識，國圖南部分館扮演重要角色。

國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心2022年9月5日動土，工程建設經費預算逾新台幣50億元，是座地下1層、地上5層建築物，包含國家聯合典藏中心與國家圖書館南部分館兩幢館舍；另有庭園休憩、會議、展覽、餐飲及停車場等公共空間，也是南台灣唯一國家級圖書館，預定2025年底完工啟用。（編輯：陳仁華）1130418