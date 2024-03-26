嘉縣中山國小校友集資278萬 圖書館整修落成

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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉縣中埔鄉中山國小圖書館軟硬體設施陳舊，校友、台南市消防局長李明峯號召捐款，募得新台幣278萬元整修，今天落成啟用，校園增加舒服的圖書空間，也讓書本豐富孩子心靈。

李明峯與嘉義縣長翁章梁、嘉中獅子會長葉耀禎等人，今天一起為重修後的中山國小圖書館「中山書房」揭牌啟用。

李明峯接受媒體聯訪表示，他與葉耀禎都是中山國小校友，得知母校圖書館破舊需改建，因而發動募款，散居在全台各地的校友紛紛解囊，共募得278萬元翻新軟硬體設備，淘汰舊書換新書，讓藏書增至萬餘冊。

李明峯說，過去經常陪著阿嬤回到中山國小散步，對學校有深厚感情，感謝大家慷慨解囊，讓中山書房順利落成，學校有個舒服的圖書空間，更可讓書本豐富孩子的心靈。

中山國小校長黃柏嘉指出，重新整修後的「中山書房」空間寬敞明亮，設置英語圖書專區及豐富藏書，還增設視聽設備，除了是圖書館，也能作為講座、集會、授課的多元場域。

翁章梁說，學校透過教育培育許多優秀校友，校友們出社會後就有能力回饋母校，這是一個正向循環。圖書館是很棒的空間，每一本書都是一個世界，讓孩子透過書本學習各種知識，看見作者的成長經歷，進而充實自我涵養。（編輯：謝雅竹）1130326