近期地震不斷 嘉縣未雨綢繆演練緊急動員救災

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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）嘉義時常發生地震等，縣府今天假設觸口斷層發生芮氏規模6.8淺層地震，演練緊急動員救災，採「半預警、無腳本及不壓縮演習時序」貼近真實災害狀況，提升突發狀況應變能力。

去年下旬至今年2月底，嘉義縣平原地區不斷發生地震，地震強度在芮氏規模3至5級間未成災，但縣府未雨綢繆今天在消防局舉辦災害應變中心動員演練。

嘉義縣長翁章梁接受媒體聯訪表示，不只是地震、颱風，有時候豪大雨也會發生災害，為了讓公務體系能夠快速反應，今天在半預警的狀況下，要求相關單位在40分鐘以內集結完畢並架設完成救災指揮所。

翁章梁說，這是第一次做這樣的嚐試，未來在休假時或晚上都有可能隨時會下狀況，讓公務體系能快速集結所有能量，從事救災降低災損。

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消防局表示，今天演練模擬觸口斷層突然發生芮氏規模6.8淺層地震，震源深度僅10公里，震央位於中埔鄉，造成嘉義縣內建築物倒塌、橋梁毀損、道路斷裂、維生管線破裂、不明氣體外洩等多項嚴重災情。

縣府表示，各相關單位在接獲通報後，40分鐘內皆派員進駐消防局2樓災害應變中心，參加應變作業工作會議。會議結束後，隨即在消防局後方廣場成立災害現場「嘉義縣政府前進指揮所」實施實兵演練。（編輯：李亨山）1130325