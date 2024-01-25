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台南2/1操演水旱災及大型群聚 驗證災防量能

2024/1/25 12:01
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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南建城400年，2024台灣燈會將陸續在「高鐵燈區」及「安平燈區」啟燈，台南市政府敲定2月1日在歸仁高鐵特定區實兵操演水旱災及大型群聚安全災演，驗證災防量能。

台南市政府災害防救辦公室今天發布新聞稿指出，今年水情尚稱穩定，但近年頻繁出現旱澇交替災害型態，2月1日安全災演將涵蓋水災、旱災、及加強台灣燈會大型人潮聚集活動緊急應變。

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台南市災害防救辦公室主任方進呈表示，災演主要以曾文水庫、烏山頭水庫及南化水庫降雨不豐，蓄水量下降，水情燈號惡化轉為紅燈，必須加強節約用水及增加水資源等，另加入突發性致災強降雨情境，包含淹水、停電、排水設施及道路橋梁遭沖毀等災情。

台南市消防局長李明峯說，2024台灣燈會將在「高鐵燈區」及「安平燈區」舉行，此次演習也結合燈會活動緊急演練，以「高鐵燈區」突發事故引發災害，即時疏導人潮，避免恐慌發生推擠踩踏意外，快速縮小災害規模。（編輯：李亨山）1130125

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