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寒流將南下 台南整備適時啟動弱勢關懷

2024/1/22 15:33（1/22 15:46 更新）
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中央氣象署預報資料顯示22日起氣溫明顯下降，台南蜜棗正值結果期，市府除了呼籲農民注意寒害，也建議可視情況提前採收。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年1月22日
中央氣象署預報資料顯示22日起氣溫明顯下降，台南蜜棗正值結果期，市府除了呼籲農民注意寒害，也建議可視情況提前採收。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年1月22日
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（中央社記者楊思瑞台南22日電）中央氣象署預報資料顯示，受寒流南下影響，今天起至24日氣溫明顯下降，台南市政府災害防救辦公室除加強宣導各項防寒措施，並已整備適時啟動街友及弱勢族群關懷。

台南市政府秘書長兼災防辦主任方進呈透過新聞稿表示，這波寒流來襲，預估至25日冷空氣逐漸減弱，各地氣溫才會緩慢回升，寒流侵襲期間，農漁養殖業及山坡地作物應嚴防寒害，尤其明天至24日台灣附近東北風明顯偏強，預估台南將有9至10級強陣風，海域風浪較大，民眾前往海邊活動或海上作業應特別注意安全。

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方進呈表示，台南市長黃偉哲已要求市府農業、民政、社會、衛生、消防等相關局處及37區公所落實整備應變機制，持續宣導農林漁畜業做好相關防寒措施，並將適時啟動街友及老人等弱勢族群低溫關懷措施，減少農漁業災損與低溫衝擊。

市府災防辦參議王雅禾提醒，這波寒流預估非常寒冷，且目前為流感好發季節，民眾更應注意手部衛生與咳嗽禮節，防止流感傳染，並應留意低溫引發呼吸道與心血管疾病，避免長時間在室外寒冷環境中逗留。（編輯：黃世雅）1130122

#王雅禾
#方進呈
#寒流
#中央氣象署
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