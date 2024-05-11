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藍智庫籲司法院正副院長請辭 建立與總統同進退慣例

2024/5/11 12:34
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（中央社記者劉冠廷台北11日電）總統當選人賴清德將於520就職，國民黨智庫今天表示，司法院長許宗力、副院長蔡炯墩應該循前司法院長賴浩敏、前副院長蘇永欽的前例，在520新總統賴清德就職前主動辭職，建立與總統同進退的慣例。

國民黨智庫國家政策研究基金會今天透過新聞稿表示，依據憲法增修條文第5條第2項規定，並為院長、副院長之大法官不受任期保障，前司法院長賴英照過去在任期中因政治責任而辭職，賴浩敏、蘇永欽則因總統換屆，涉及新總統政策理念而辭職，由此可見司法院長負有政治責任，不僅是增修條文明文規定，也已隱約形成一定的慣例。

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國民黨智庫指出，許宗力在任期間的司法院，法院受理案件爆增，司法官不堪壓力自殺案件增加，不甩民意，法官懲戒制度成效不彰，法官貪污及權勢性騷案件審辦不力，司法院解釋或判決逾越立法界限等，作為司法院院長，有必要為司法院的表現，負起政治責任。

國民黨智庫呼籲，司法院正副院長應勇於承擔政治責任，並建立良好憲政慣例，讓新任總統能夠在司法改革上，都能有施展的空間。（編輯：黃瑞弘、郭無患）1130511

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