聽取總統國情報告 周萬來：立法院有決定權

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（中央社記者王揚宇台北21日電）立委關注中華民國總統至立法院進行國情報告要採何種詢答模式等議題。立法院秘書長周萬來今天說，關於聽取總統國情報告，按照立法院職權行使法規定，立法院有決定權。

立法院司法及法制委員會今天邀請周萬來列席就「中華民國總統至立法院進行國情報告及詢答模式之建議」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委謝衣鳯質詢提到，根據中華民國憲法增修條文及立法院職權行使法規定，邀請總統到立法院做國情報告，是立法院的主動權，還是總統本來就要來。

周萬來說，憲法增修條文的規定是立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告，而依據立法院職權行使法第15條之2條文則分為2種，一種是立委提議後經過院會議決，另外一種就是總統自己要到立法院進行國情報告，要經過立法院同意，因此他才會說立法院對總統國情報告有決定權。

民進黨立委吳思瑤認為，尊重憲法、依法行政，無論是誰執政都當共同捍衛，而從美國、法國的國情咨文來看，總統發表完即離場，不進行詢答，另外周萬來的著作也提到，立法院僅能聽取總統國情報告，但不得就政府施政向其提供建言。

吳思瑤說，副總統暨總統當選人賴清德沒有不到國會做國情報告，甚至主動宣示樂意前往，至於要怎麼進行，中華民國總統就要依據中華民國憲法。此外，依據媒體報導，2012年前總統馬英九時期的總統府發言人曾說，如果總統到立法院接受立委質詢就是違憲。

台灣民眾黨立委黃珊珊認為，對於總統應該要到立法院國情報告，各黨應該都有共識，但要怎麼詢答，就是大家有智慧來協商。

黃珊珊說，她擔任過行政官（員），其實行政官員很想即問即答，因為當一直挨罵無法即時回應下，是希望可以即問即答，而且以賴清德的口才來看，不會居於下風。（編輯：林興盟）1130321