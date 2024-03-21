觀察韓國瑜表現 周萬來：非常守時酒都不沾

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（中央社記者王揚宇台北21日電）立委今天詢問立法院秘書長周萬來，對於立法院長韓國瑜這一個多月來的表現。周萬來說，韓國瑜非常守時、酒都不沾，各方面也非常積極，不像外面所給的評價，他非常敬佩。

立法院司法及法制委員會今天邀請周萬來列席就「中華民國總統至立法院進行國情報告及詢答模式之建議」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委吳宗憲質詢時，請周萬來對韓國瑜這一個多月的表現打分數或分享感想。

周萬來表示，在韓國瑜旁邊一個多月時間，韓國瑜非常守時，在時間上很在乎，而且連酒都不沾，也非常積極扮演其國會議長角色，完全沒有像外界給的評價一樣，以幕僚長的角度來看，非常敬佩韓國瑜。

此外，上一屆的立法院為討論國會擴建議題，曾邀專家成立諮詢委員會，歷經多次會議，評選出6處優先考慮的擴建基地，分別是中正紀念堂園區、空軍總部舊址、土城看守所現址、成功嶺營區、高鐵彰化車站特定區、中興文化創意產業園區。

民進黨立委莊瑞雄、鍾佳濱質詢時，均關注國會遷建或擴建議題的進度。

周萬來說，他之前接待公督盟時有提過這件事情，而且前立法院長游錫堃也說這一屆要繼續，因此他有跟韓國瑜報告過。（編輯：林興盟）1130321