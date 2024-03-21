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台英國會聯誼會成立 韓國瑜拋英大學來台設分部

2024/3/21 13:01
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（中央社記者王承中台北21日電）立法院今天舉行，由跨黨派立委組成的「中華民國與英國國會聯誼會」成立大會。立法院長韓國瑜表示，現在台灣很多大學退場，如果英國國際聞名的大學，能來台設分部，讓周遭國家可以來台灣就能讀英國大學，是非常好的合作契機。

跨黨派立委組成「中華民國與英國國會聯誼會」，今天在立法院舉行成立大會，包含立法院長韓國瑜、英國在台辦事處代表鄧元翰、外交部政務次長謝武樵、僑務委員會副委員長阮昭雄等人，也都一同與會。

中華民國與英國國會聯誼會宗旨為，促進中華民國（台灣）與英國國會議員、各級政府單位間彼此的聯繫交誼，藉以增進雙方的友好與了解，並加強國會外交的功能，進而提升雙邊關係。也反映民意並敦促政府制定務實政策，有效增進兩國外交、經貿、文教、新聞及僑務等工作。

今天的成立大會中，推舉發起人、國民黨立委張嘉郡為會長、立法院副院長江啟臣為榮譽會長、國民黨立委牛煦庭、許宇甄、陳菁徽、萬美玲、廖偉翔、民眾黨立委吳春城等人為副會長。

韓國瑜出席致詞時表示，台灣土地占全球萬分之3，人口占全球千分之3，但工業產品卻占3%，這代表台灣企業強大的生命力、爆發力，未來英國在亞洲尋找最好的投資夥伴，希望一定要把台灣擺在首選。

韓國瑜指出，現在台灣很多大學退場，如果英國國際聞名的大學，能夠來台灣設立分部，結合印尼、馬來西亞、菲律賓、香港等地，想去英國念大學，也可以來台灣，就能同樣就讀英國的大學，這也是非常好的合作契機，相信未來台英關係會越來越好。

張嘉郡表示，台英萬里相隔，但兩國民主理念相近，雙邊經貿發展密切，英國是台灣在歐洲的第三大貿易夥伴，雙邊交流密切，需要跨黨派立委的了解與支持，聯誼會成立，未來將扮演促進雙邊在各項領域能夠有個緊密的合作。

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張嘉郡指出，過去曾在英國留學11年，對英國文化也有相當的了解，希望擔任聯誼會會長，能讓兩國國會議員更加了解彼此，進而能夠相互幫忙。

鄧元翰表示，英台友誼不應該只限於某個政黨或意識形態，很高興看到雙邊關係不斷深化，也提供更多機會，增進彼此互惠的關係，持續深化雙邊合作。英台也共享民主價值，英國是歷史悠久的民主國家，儘管如此，英國還是有很多地方，要跟台灣學習民主精神跟價值。（編輯：蘇龍麒）1130321

#張嘉郡
#英國
#韓國瑜
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