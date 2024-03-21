總統國情報告即問即答？周萬來：由立委考量

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（中央社記者王揚宇台北21日電）中華民國總統至立法院進行國情報告的詢答模式，是否採即問即答，朝野立委看法不一。立法院秘書長周萬來今天說，各國在設計上本來就會不一致，要即問即答還是即時答復，基於幕僚立場，未便表示意見，要由立委斟酌審視考量。

立法院司法及法制委員會今天邀請周萬來列席就「中華民國總統至立法院進行國情報告及詢答模式之建議」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委、立法院司法及法制委員會召委吳宗憲會前受訪提到，關於總統即問即答有無違憲議題，這部分還有爭執，因為憲法有沒有規範總統到底是即問即答還是統問統答，他覺得目前還有爭議，而他一定尊重國民黨團的作法，也會跟著黨團走。

吳宗憲認為，即問即答、統問統答各有優缺點，例如即問即答的缺點，會不會造成像地方議會或在中央國會中，一些議員、立委在即問即答情況下，對於官員有些羞辱，大家能否讓代表中華民國的總統在議會上被人羞辱，這是要考量的。

不過，吳宗憲也表示，統問統答也有其缺點，因為沒辦法讓總統在第一時間表達出其感覺，很多時候也會變「總統秀場」，沒辦法問到總統。

台灣民眾黨立委黃國昌質詢時，舉民進黨立法院黨團總召柯建銘稱即問即答是違憲等例子，詢問周萬來是否贊成這種說法。

周萬來說，各國對於憲政上的設計並不完全一樣，例如美國總統的國情報告方式，是報告完就離開。依現行條文的背景，跟其他國家設計本來就不會一致，立委提案是要依序即時答復或是即問即答，以幕僚立場，未便表示意見，可由審查會或大會，經立委斟酌審視考量，若要行政上配合，以立法院幕僚立場會全力配合。

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國民黨立委謝龍介質詢時表示，總統到立院報告，這次是最好時機，朝野都不排斥，他個人認為詢答方式應該給予元首適度的尊重與空間，但最後視黨團協商結果，而副總統暨總統當選人賴清德也不排斥，願意到立法院國情報告。

立法院所提書面報告中，附上美國、法國與中華民國總統國情報告制度比較表。在詢答方式部分，美國為總統發表國情咨文時，兩黨議員不會干擾報告，總統發表後即行離開。法國則是總統離場時，國會議員才能對總統國情咨文演說內容辯論。（編輯：蘇志宗）1130321