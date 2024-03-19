關注AI產業發展 藍委推動人工智慧基本法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北19日電）國民黨立委吳宗憲、洪孟楷、葛如鈞今天召開記者會，推動「人工智慧基本法」。吳宗憲表示，希望讓各方產業發展時能有法規依循，提升台灣AI的國際影響力。葛如鈞指出，台灣在AI方面快成「科技貧戶」，草案是攸關人權保障與產業發展的大法。

國民黨立委吳宗憲、洪孟楷、葛如鈞等人，今天在立法院國民黨團記者室，召開「推動以人為本的人工智慧基本法」記者會。

吳宗憲表示，歐洲議會甫通過「人工智慧法案（AI Act）」，是全球首個對AI系統建構的法律框架，而台灣也應該建構符合台灣特色的AI基本法。他長期與財團法人人工智慧法律國際研究基金會合作，耗費心血研究出這部草案，希望能讓AI素養普及社會，也宣導人工智慧可以成為最好的輔助工具，而非擔心工作被取代。因為唯有認識AI、擁抱AI，才能從這全新科技中得到最大效益。

吳宗憲指出，20年來的檢察官辦案經驗讓他深知科技工具的重要性，因此於數年前進修工業工程研究所時，論文就以人工智慧系統為題，強化了洗錢的稽核系統，以便利偵辦金融犯罪。人工智慧在醫療、交通領域也能有所助益，草案強調社會公平及弱勢族群保護，對其提供一定的保障。

吳宗憲表示，「人工智慧基本法」草案希望讓各方產業在發展時有法規能夠依循，因為有了法律規範才能真正造福人類，而非箝制其發展。將來透過基本法揭示的原則，在符合台灣以人為本的法律框架下，促進政府整合資源，扶植產業研發，並把相關可能的缺漏給補起來，就能讓人工智慧成為最好的輔助工具，並提升台灣AI的國際影響力。

洪孟楷表示，AI問世後出現了翻天覆地的變化，提出良好規範及適當引導人民是政府不可迴避的責任，國民黨團一定會與民間專家、學者通力合作，讓這部法案進入一讀程序，他也向行政院喊話盡快提出草案。

洪孟楷指出，執政黨一定要看到當前的趨勢，「科技始終來自人性」，這部法案兼顧3個面向，「保障輔導產業提升」、「加重科技犯罪刑責」、「強化個人隱私保護」，期望行政部門能把大家的心聲聽進去。

葛如鈞表示，不管未來是不是AI的時代，一定要有法律規章的配合，野蠻生長不是辦法。台灣原本被稱為科技大戶，但在AI方面卻快要變成「科技貧戶」，「人工智慧基本法」草案是攸關人權保障與產業發展的大法，他也希望執政黨能呼應當前趨勢，將法律融合教育體系，讓台灣擁有一部國家高度的科技大法，才能真正成為先進法治國家。（編輯：翟思嘉）1130319