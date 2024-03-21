綠：在野黨若對憲法運作有意見 就循修憲程序

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（中央社記者林敬殷、王揚宇台北21日電）國民黨立委提案，明定總統應每年定期向立法院進行國情報告，並採取即問即答。民進黨立法院黨團今天表示，在野黨的提案，逾越憲法授權，在野黨若對憲法運作有意見，就循修憲程序，提出後再來討論。

國民黨立法院黨團總召、立委傅崐萁說，過去前總統馬英九能否到立法院國情報告時，民進黨立法院黨團總召柯建銘對此表達看法，就是要即問即答。他表示，執政黨不要動不動說在野黨提出的國會陽光法案，都是毀憲亂政。

立法院司法法制委員會今天邀請立法院秘書長周萬來列席就「中華民國總統至立法院進行國情報告及詢答模式之建議」進行專題報告並備質詢。

周萬來在書面報告中指出，美國、法國的國情咨文演說尚未採即時詢答方式，未來國情報告是否採行不同的詢答模式，待立委共識決定。周萬來也提醒，若定期邀總統國情報告，若遇到國家緊急狀況時恐怕會失去彈性。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，周萬來的報告，文字很委婉，語意很清楚，言下之意就是不宜以即問即答方式邀請總統赴立院備詢，憲法的意旨非常清楚，箇中精髓，看得懂的就看得懂，裝睡的人始終叫不醒。

吳思瑤表示，關於總統赴立法院進行國情報告的議題，憲法的前提非常清楚，立法院提出邀請，總統「得」決定要不要來，總統是進行報告，而非詢答。在野黨提案，明定總統應每年定期向立法院進行國情報告，並採取即問即答，這些主張都逾越了憲法的授權。

吳思瑤說，國民黨及民眾黨最喜歡引用美國、法國的制度，美國總統拜登剛完成國情報告，也是向國會報告完之後，就向台下的國會議員致意便離開，法國也有總統赴國會國情報告的慣例，也是一樣，報告完就隨即離開。

吳思瑤指出，反應在台灣的憲政體制，對國會負責的就是行政院長，這是憲法的賦權，不要扞格憲法的權力分立原則，憲法怎麼規定就怎麼做，在野黨對於憲法運作有意見，就循修憲程序，後續再來討論。

傅崐萁在司委會質詢時提到，過去的總統之所以沒有辦法來立法院，是因為在野黨不讓總統來立法院作秀，因此一直阻擋，不過今天的在野黨要清楚表達，可以讓總統來立法院做國情報告，但是否能即問即答，就是今天大家要討論的問題。

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傅崐萁指出，在野黨本來就有監督的天職，不是要來這邊作秀，要清楚表達國家未來的方向要走到哪裡，而過去前總統馬英九能否到立法院國情報告時，民進黨立法院黨團總召柯建銘對此表達看法，就是要即問即答。

傅崐萁提到，執政黨不要動不動說在野黨提出的國會陽光法案，都是毀憲亂政，國會議員應該討論如何把陽光照進國會，而非用所有手段杯葛在野黨。（編輯：黃國倫）1130321