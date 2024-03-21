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藍籲總統登太平島 綠：不要淪為配合中國演出的棋子

2024/3/21 15:00
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（中央社記者林敬殷、王承中台北21日電）國安局長蔡明彥今天指出，現階段不建議總統蔡英文登太平島。民進黨立法院黨團表示，蔡總統對於太平島的主權，從未放棄，不曾動搖捍衛國家領土的決心，登不登島，蔡總統會做出最好的判斷。

立法院外交及國防委員會今天邀蔡明彥列席進行業務報告，蔡明彥會前受訪時表示，考量太平島地緣政治、軍事化程度，國安局必須評估總統座機會不會有飛航或維安問題，且此舉會否被國際視為激化南海情勢，這結構性問題無法解決下，現階段不建議蔡總統前往太平島。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪時，再次重申民進黨立場。她表示，在野黨要求蔡總統登島，時機不宜，動機可議。

吳思瑤說，現在南海局勢逐漸升高，正當美國國務卿布林肯訪問菲律賓，尋求多方解決中國單方面引起的緊張情勢，這時候台灣要作Peace Maker及Peace Keeper，在野黨不要把自己的國家元首推到第一線，去成為挑釁的人，不要陷蔡總統於不義，讓台灣政府成為Trouble Maker。因此，此時此刻的時機不宜。

吳思瑤指出，蔡總統對於太平島的主權，從來沒有放棄，捍衛國家領土的決心，一刻也沒有動搖；言必稱要宣示主權的國民黨，為什麼在中國對台灣進行管轄權的侵犯時不吭一聲，反而跟著中國一個鼻子出氣，國民黨背後的壓力是誰、壓力有多大，動機可議。

吳思瑤表示，相信蔡總統會做出最好的判斷，台灣不要輕易淪為中國劇本下配合演出的棋子。

國民黨立法院黨團副書記長徐巧芯受訪表示，去太平島是要宣示中華民國的主權，也等於向世界傳達區域和平，以及太平島的主權不是屬於中華人民共和國，怎麼會是按照中共的劇本，或是中共得利，怎麼會被曲解成這樣。

徐巧芯指出，尊重國安單位以南海緊張為由，建議總統不要去太平島的主張，沒有人要逼總統一定要去哪，只是建議國家元首登上太平島，能夠提升、鞏固中華民國在南海的主權。（編輯：翟思嘉）1130321

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