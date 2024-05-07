8日起東北季風增強入夜降溫 日夜溫差約10度

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（中央社記者張雄風台北7日電）氣象署今天表示，明天起東北季風增強、影響，8日至10日日夜溫差可能達到攝氏10度，北部、東北部夜晚清晨低溫約20度、局部地區會更低；10日白天回溫，各地高溫有機會達30度。

中央氣象署預報員陳姵安告訴中央社記者，明天白天北部、東北部會有27至29度，但入夜後會降至21、22度，北海岸迎風面一帶可能降到18、19度；其他地區白天高溫約31至33度，入夜降至22到24度。

氣象署預測，在東北季風影響下，9日白天北部、東北部高溫約25至28度，晚間會降至20度、局部地區可能會更涼一些。10日東北季風減弱，各地高溫普遍可以回升至30度上下。

陳姵安提到，在8日至10日間，要留意日夜溫差可能達10度左右；11日天氣仍溫暖穩定，12日有另一波鋒面接近，全台都有降雨機會；14日東北季風再增強，各地再降溫。

降雨部分，陳姵安說，明天水氣相對較多，東半部地區、大台北山區有零星短暫陣雨，各地留意午後局部短暫雷陣雨，中南部山區需防局部較大雨勢；9日至11日是水氣逐日減少的期間，降雨範圍和雨勢都逐漸縮減。

陳姵安指出，12日（母親節）另一波鋒面接近，13日影響中部以北、東半部地區局部短暫雨或雷雨，其他地區零星陣雨或雷雨；14日鋒面過後接續東北季風影響，北部及東半部地區短暫陣雨，午後山區局部短暫雷陣雨。

陳姵安提到，目前觀察到5月20日之後可能會有西南季風發展的訊號，也代表5月下旬較容易會有長時間持續性的降雨發生。

陳姵安提醒，明天下午開始桃園至台南、恆春半島、東南部、澎金馬等沿海空曠地區要留意8至9級強陣風。（編輯：陳清芳）1130507