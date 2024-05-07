歲月催狗老 奶萌警犬福星要退休了

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（中央社記者王鴻國新北7日電）內政部警政署的臉書粉絲團NPA署長室7年前貼出「福星」等小警犬滿月萌照，迷翻許多萌犬粉，甚至還紅到國外去。7年後，「福星」可愛依舊，只是少了粉嫩，因為牠要退休了。

警政署的臉書（Facebook）粉絲團NPA署長室2017年貼出「小警犬 滿月囉！」的萌照，迷翻許多粉絲，當時6隻即將滿月小萌犬有福星、舒曼、飛達、一哥、AJ和亮，甚至紅到國外去。

當時的新北市警犬隊說，剛開眼的小警犬，像小小孩一樣天真無邪、愛撒嬌，面對鏡頭還有點害羞。為了照顧這幾個新出生的毛孩子，警犬隊的領犬員們在教養及梳洗餵食可是下足了功夫，煞費不少心思。

7年後，這6隻當年奶萌幼犬都到了退休年齡，警犬隊正準備著幫牠們找寄養家庭。一定要找到疼愛牠們的家庭，讓牠們在奉獻及保護民眾後能好好度過餘生。

「福星」為拉不拉多公犬，被警犬隊訓練為血跡偵蒐犬，牠的超能力就是可以分辨不同物種的血跡味道。警犬隊長馬清基表示，福星曾是全台唯一的血液偵蒐犬，但目前保三也訓練了1隻血液偵蒐犬。

馬清基表示，血跡偵蒐犬就是能在已清洗破壞蒐證的刑案現場，牠一樣能聞到幾乎難以察覺的血跡，讓鑑識組能迅速蒐證偵辦，成為破案的關鍵，也因此，福星已參加過許多重要刑案的偵辦。

馬清基說，牠和同胞兄弟的亮和飛達都同時要離開警犬隊，只是福星已提前找到了歸宿，相處7年的領犬員林志倫已提前預約了。

福星呆萌且個性溫和的模樣，讓牠成為警犬隊的人氣流量保證，就連新北市長侯友宜也被牠圈粉了，只要有執勤時偶遇，常可看到侯友宜主動和福星親切互動。

林志倫表示，福星小時候很可愛，幫牠設了臉書粉絲團後，粉絲人數已突破萬人，繼而在IG設了帳號，粉絲人數更可觀，達到4萬多人。但也不諱言，長大後可愛度下降，也使得粉絲人數不像幼時賣萌般的增加快速。

林志倫表示，在他眼中，福星個性很好，與所有狗狗都是好朋友，也會照顧新進，日前到隊上的高砂幼犬，就最喜歡在福星身邊跟前跟後，就連態度強勢的警犬「粗骨」，也被牠的超強包容給收服，粗骨因病去世，但死前也會安心依偎在福星的身邊。

林志倫形容7年來，人狗已形成極佳默契，他笑說，他了解福星習性，福星也摸透了他的個性，例如，當牠有困惑時，最常就會和人一樣搔頭，模樣可愛極了。

他表示，福星最常在訓練時搔頭，牠被訓練為血跡偵蒐犬，為了可以分辨不同物種的血跡味道，常常要在雞、豬、牛、羊等不同物種血跡和人血間去做分辨，直到半年後才突然開竅了，血跡辨識不再是問題了，但繼而是常常打瞌睡，這些模樣都被他記錄下來上傳臉書分享了。

未婚的林志倫都以警犬隊為家，但為認養福星，他也認真考慮要購屋，他說，為了給福星一個家，將在三峽購屋，以供他們「同居」使用，相信他們未來一定能過著幸福融洽的生活。（編輯：李錫璋）1130507

內政部警政署的臉書粉絲團「NPA署長室」7年前貼出福星（圖）等小警犬滿月萌照，迷翻許多萌犬粉，甚至還紅到國外去。（警犬福星粉絲團提供）中央社記者王鴻國傳真 113年5月7日

內政部警政署臉書粉絲團「NPA署長室」過去曾貼出拉布拉多警犬福星幼時萌照，讓許多人都被圈粉，人氣還一度紅到國外去。（警犬福星粉絲團提供）中央社記者王鴻國傳真 113年5月7日

當年以奶萌模樣迷倒眾人的警犬福星長大後依舊呆萌，經訓練後成為血跡偵蒐犬，牠的超能力就是可以分辨不同物種的血跡味道。圖為福星執勤英姿。（警犬福星粉絲團提供）中央社記者王鴻國傳真 113年5月7日

拉布拉多警犬福星是新北市警犬隊的招牌，呆萌模樣頗具療癒感，如今達退休年齡的牠已提前預約好新家，將與相處多年的領犬員林志倫成為家人。（警犬福星粉絲團提供）中央社記者王鴻國傳真 113年5月7日