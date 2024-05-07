埃及續調解以哈停火 反對以色列侵入拉法

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（中央社記者施婉清開羅7日專電）以色列今天凌晨攻擊加薩走廊拉法市東部地區，埃及反對以色列侵入拉法，堅決表示將繼續努力調解雙方停火，制止戰爭。拉法市是靠近埃及邊境的城鎮。

自去年10月7日以哈戰爭爆發以來，埃及即居中扮演重要的停火調解角色。

埃及戰略研究中心（Egyptian Center for Strategic Studies，ECSS）副主任埃爾達維力（Mohamed Ibrahim Eldawiry）在埃及官媒「金字塔報」（Al Ahram）上發文表示，埃及最近為使以色列和哈瑪斯雙方達成停戰協議，已使出前所未有的最大努力。

埃及原本對以哈在接下來幾天內宣布停戰抱有很大希望，加薩地帶人民也都殷切期待這一天到來，結束他們正在遭受的人道主義災難。

埃爾達維力說：「我們正在與時間賽跑。」

然而以色列極右派人士和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）拒絕停戰協議，也拒絕埃及的提議，想要立即對拉法展開軍事行動。

「阿拉伯電視台」（Al Arabiya）報導，以色列軍車在當地時間7日清晨停在距離拉法關卡200公尺處，並襲擊附近一些建物。以色列同時空襲拉法以東的努爾區（Al-Nour）。

埃及Youm7新聞網站報導，有目擊者看到，巴勒斯坦的武裝分子與以色列士兵在拉法關卡巴勒斯坦側附近交戰。

埃爾達維力表示，埃及對於哈瑪斯在坎阿布沙列姆（Karm Abu Salem）關卡附近靠以色列側對以色列實施軍事行動感到驚訝，因為此地是人道主義援助進入埃及的主要關卡之一。

埃及也對哈瑪斯說會對這項行動負責的宣言感到驚訝，因為哈瑪斯政治領導人當時在開羅，與埃及為最終停戰協議進行協商。

儘管有這些事態發展，埃爾達維力宣稱，埃及仍會繼續堅持埃及領導人（總統塞西）始終保持一貫的立場：絕對拒絕以色列對拉法市的任何入侵；也擔憂這種入侵將對所有相關各方可能造成的災難性後果，包括擴大地區性各方衝突，導致在整個區域引發爆炸性局勢。

埃爾達維力指出：「埃及已意識到，當前局勢可能會因這些最新事態發展而惡化，因此會更加緊腳步與以色列、美國和巴勒斯坦各方代表進行緊急會議，以防止局勢惡化，並達成最終停火協議，否則我們將無法回頭。」

埃爾達維力說：「我們也呼籲以色列停止已在拉法東部地區展開的軍事行動。」（編輯：馮昭）1130507