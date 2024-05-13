美國務卿：以色列攻打拉法無法剿滅哈瑪斯

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今天表示，以色列全面進攻加薩城市拉法（Rafah）恐導致「無政府狀態」，且無法剿滅哈瑪斯，他也認同，以軍在戰爭中殺害的平民比哈瑪斯武裝分子還多。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）接受國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問時表示：「以色列可能延續當前的暴亂情勢，因為哈瑪斯還有很多武裝分子殘存，倘若他們離開，則將留下混亂和無政府狀態造成的真空，並可能由哈瑪斯重新填補。」

哥倫比亞廣播公司（CBS）詢問，美國是否認同以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所說，自去年10月7日戰爭開始以來，以軍殺害的平民比哈瑪斯武裝分子還多，布林肯簡單回答：「是的，我們同意。」

他也證實，美國總統拜登對以色列停供的武器限於3500枚炸彈；美國持續敦促以色列採取更多措施來保護平民並避免對拉法的全面入侵。

布林肯表示，美國將繼續敦促以色列領導人為戰後加薩制定計畫。

他告訴國家廣播公司：「我們還沒看到對加薩戰爭結束後的規畫，我們將繼續與他們討論更好的方法，來獲得更能持續的結果。」

布林肯表示，哈瑪斯已經返回以色列「解放」的加薩北部某些地區。

他對哥倫比亞廣播公司表示，全面入侵可能「伴隨著極高昂的代價」，以色列「將不得不承擔起持久叛亂的局面」。

當被問到，美國國務院10日報告指出，以色列使用美國武器可能違反國際法一事，布林肯表示，目前證據太少，不足以藉此終止所有軍事支持。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130513