廣達：3A產品齊發乘勝追擊 在變革中保持領先

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（中央社記者吳家豪台北8日電）代工廠廣達公布股東會營業報告書，董事長林百里指出，市場變化瞬息難測，廣達在生成式AI（人工智慧）的第一波基礎建設布建拔得頭籌，AI筆電、AI伺服器與AI汽車等3A產品線均已到位。

林百里說，隨著AI應用與服務的普及，「我們要在3A齊發下乘勝追擊，迎著AI的大風遠颺、推進廣達成為『A+』公司」。廣達目標是將AI融入產品與服務，在這場變革中保持領先，以創新帶動成長。

林百里表示，生成式AI的浪潮在2023年以史無前例的速度襲捲全球，迅速成為疫後各國驅動產業轉型與經濟復甦的引擎。廣達躬逢其盛，並把握契機收穫豐盛戰果，全年獲利再創歷史新高，盈餘超過一個股本，公司市值也躍升超過3倍。

他說，廣達筆記型電腦2023年出貨量達4690萬台，雄踞市場龍頭，同時廣達也在AI伺服器業務上取得先機，而智慧移動業務也在歐洲、美國及亞洲各地區得到品牌車廠青睞，穩紮穩打奠定成功基石。

為因應未來數年的業務成長、就近服務與分散產地風險的需求，除了中國與台灣，廣達也在近期宣布數個海外據點的擴充計畫，包括美國、墨西哥、泰國、越南、德國等地均新增產能。

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展望未來營運，林百里表示，科技產業幾經更迭，從過去的經驗來看，新科技應用獲得成功的關鍵，往往不僅只於技術本身，更有賴於使用者行為的改變，與新商業模式的成形。廣達需時刻洞察創新趨勢，以AI技術深耕SMART X，在智慧醫療、智慧製造、智慧移動3大應用領域中提供最適切的運用工具，協助客戶發展優質服務解決方案。

林百里強調，廣達身處AI變革的中心，深刻理解未來世界對算力的渴求，將見證一個由深度學習與生成式AI驅動的新紀元，一個在各行各業中，通過AI提升生產力、效率和創造力的時代。廣達的目標是將這股力量融入產品與服務之中，在這場變革中保持領先、以創新帶動成長。（編輯：楊蘭軒）1130508