裕民首季每股賺1.17元 看好第2季中小型船運價漲勢

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（中央社記者賴言曦台北7日電）散裝航商裕民公告第1季歸屬母公司淨利新台幣9.88億元，年增99.9%，季增12%，每股淨利（EPS）1.17元。展望後市，裕民看好第2季南美穀物運輸旺季，可推升中小型船運價一波漲勢。

裕民第1季合併營收38.45億元，由於波羅的海乾散貨指數（BDI）較去年同期成長80%，推升今年首季營收較去年同期成長34.6%，毛利率達27.37%。

裕民指出，今年第1季受氣候異常、南美降雨趨緩影響，巴西鐵礦砂出口年增12%，激勵海岬型船舶運價上揚，第1季平均運價年增166%，創2010年以來高峰；隨著經濟復甦、電動車銷量增加和人工智慧（AI）發展，中國電力需求持續上升，帶動中國首季煤炭進口量年增13.8%。

除此之外，國際間地緣政治局勢持續緊張，影響航運供應鏈，讓處於航運市場淡季的第1季表現亮眼，隨著時序進入第2季南美穀物運輸旺季，中小型船的運價可望展開一波漲勢。

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裕民表示，今年將交付4艘新船，有助挹注營收；目前裕民營運中船隊計有68艘，總噸位數中有94%屬環保船，散裝船隊平均船齡僅有6.4年，其中有91%船舶符合營運碳強度（CII）指標，不需減速航行，在航運市場樂觀的情況下，可望為今年獲利提供動能。

裕民同時規劃船隊長期成長策略方向，設定船隊艘數大於100艘，船隊總載重噸突破1000萬噸的雙成長目標。（編輯：張均懋、林興盟）1130507