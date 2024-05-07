王貞治盃青棒賽敗部 桃園、高雄搶勝晉4強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北7日電）王貞治盃青棒賽今天舉行敗部賽事，桃園市隊7局下靠著劉軒誌再見安打以6比5擊敗雲林縣隊、晉級4強；高雄市隊靠著林軒宇7局完封勝，率隊以5比0擊敗台中市隊、取得4強門票。

113年王貞治盃全國青棒錦標賽昨天勝部冠軍戰決定2張4強門票，分別由台東縣隊（台東體中）、新北市隊（穀保家商）奪下，今天敗部冠軍戰決定另外2席資格。

A組敗部冠軍戰高雄市隊（高苑工商）與台中市隊（西苑高中）交手，高雄市隊先發投手林軒宇展現壓制力，2局、3局雖然有被對手攻占上三壘，但力守不失分。林軒宇今天用84球投7局，被敲出4支安打，投出6次三振、無失分，奪下勝投。

高雄市隊今天攻勢集中在4局下，抓準對方投手、守備有狀況，單局5支安打、對手2次守備失誤，一口氣攻下5分、奠定勝基。

桃園市隊（平鎮高中）在B組敗部冠軍戰與雲林縣隊（麥寮高中）交手，兩隊攻勢往來，前6局打完兩隊5比5僵持不下，7局下桃園市隊黃義傑率先敲出安打上壘，靠著犧牲觸擊推進，劉軒誌再見安打幫助球隊搶勝。

4強賽明天舉行，新北市隊與桃園市隊交手、台東縣隊與高雄市隊交手，勝隊晉級9日冠軍戰。（編輯：張雅淨）1130507