獻給80年代輓歌 嚴歌苓首本未經審查小說在台出版

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）美籍華裔作家嚴歌苓曾以電影「天浴」獲金馬獎最佳改編劇本，作品「金陵十三釵」則被導演張藝謀改編同名電影。近期她在台灣推出最新小說「米拉蒂」，作為獻給80年代的輓歌。

嚴歌苓生於中國上海，1989年赴美留學，自1990年起陸續在海外發表近百篇作品，在台灣、香港、中國獲得多項文學獎，代表作包含「扶桑」、「芳華」、「少女小漁」、「小姨多鶴」、「金陵十三釵」、「一個女人的史詩」、「第九個寡婦」等，作品被翻譯成21種語言。

據惑星文化出版書訊分享，創作近40年的嚴歌苓如今卻在中國全面「被消失」。由於COVID-19疫情期間，嚴歌苓批評中國當局掩蓋疫情真相，又在網路為徐州鐵鍊女事件發聲，讓她變成「異議作家」、「維權人士」。

因此，長年旅居海外的嚴歌苓決定自行創立出版社，「米拉蒂」是她首度未經審查刪節的長篇小說。她說：「這是我真正想寫的，沒有在任何人的催動，或是約稿的催促、讀者的推動，就是為我自己寫的一本書。」

嚴歌苓接受美國之音專訪時表示，「米拉蒂」是她獻給80年代的一首輓歌，「長輩們過去在文革中所經受的，是我們這一代知識分子現在正在經歷的，中國知識分子的命運不斷重複，背後的原因值得我們深思。」

「米拉蒂」故事圍繞女孩米拉蒂的個人經歷，見證了中國兩代藝術家、作家、知識分子的覺醒與幻滅。80年代初，20歲的米拉蒂從軍隊文工團轉業，她的人生也經歷了最關鍵的轉型，從被動表演的舞者，變成獨立思考創作的作家。

80年代，也是中國人告別毛時代，對獨立自由等普世價值第一次產生巨大渴望的年代。曾經的不可能變成可能，包括黑燈舞會、地下出版、裸體模特兒等。然而一切都在1989年6月戛然而止。

而對嚴歌苓而言，1989年，不僅標誌著自由時代的終結，也是她告別祖國、赴美留學的開端。

在台灣版新書序中，嚴歌苓寫道：「在國外回望那如若magic的80年代，感覺它像一道耀眼的閃電，照亮了我們這代人的整個生命。沒有那十年，就不會有我今天的寫作歷程。我感覺自己跟書中主人公米拉蒂一道，激情而瘋狂地享受了那樣的十年。」（編輯：張雅淨）1130507