金紙封面吸睛 阮劇團用台文書寫在地故事

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）台灣故事用在地語言述說，阮劇團用不能燒的金紙乘載20多年創作精華，推出3部台語演經典系列作的台文劇本集。阮劇團副藝術總監、編劇吳明倫期待透過各種形式，讓台文與劇場變得更親民。

一群嘉義返鄉青年在2003年成立的阮劇團，是嘉義首個正式立案的現代戲劇團，致力發展不同於都會觀點的劇場美學，把在地的民俗文化揉合於現代戲劇中，已在當地扎根20年。吳明倫接受中央社記者專訪時分享，阮劇團初期也有華語作品，製作全台語劇契機，是想擴充觀眾群、吸引嘉義在地鄉親。

她笑說，畢竟西方經典名作聽起來太高大上，2012年，他們若把法國劇作家莫里哀的「太太學堂」，改成親切一點的「金水飼某」並融入中南部庶民日常喜劇，再用大家熟悉的台語搬演，更能拉近距離，隔年再推出的台語劇「熱天酣眠」更是一砲而紅，讓他們確定自己的方向。

「熱天酣眠」改編自英國劇作家莎士比亞的「仲夏夜之夢」，劇情巧妙運用宮廟、作醮、廟公等台灣文化元素，逗樂台下觀眾。台語流利純熟的成員MC JJ，更撰寫出多種層次的台語，有文雅押韻的7字聯，也有爆笑草根的常民口語。

吳明倫回憶，當觀眾發現阮劇團對台語劇是「認真的」後，便會善意提醒他們正確用法，讓團員有「得把台語劇做更好」的決心。雖然出身嘉義，台語聽講都還行，但吳明倫10多年前與阮劇團合作時，國內台文工具尚不完整，大家都是用華文拼音混用的火星文書寫，常鬧出笑話。

後來全員痛定思痛，一起從頭學台語。現在團內已擁有台文師資、定期台文課，並鼓勵成員參與台語檢定。2021年，吳明倫創作改編台灣五大奇案，劇長5小時的「十殿」劇本幾乎是用台文書寫，連提供給技術人員的舞台指示也細心用台文標註。

為什麼堅持用台文創作，日前阮劇團舉辦的新書獨劇會上副藝術總監余品潔提及，過往要演戲，學校老師都說要從西方經典開始。但吳明倫和余品潔認為，為什麼不換個角度從「台灣」開始，思索「我們這一代做戲劇的人，要如何做出重要的文本傳給下一代？」

吳明倫分享，在製作多部翻譯西方文學的劇作後，阮劇團在日本導演流山兒祥鼓勵下，製作首部改編台灣文學作品「嫁妝一牛車」，現在已能用台文直接原創，大眾對於台灣文學越來越有信心，認為在地的故事也值得被傳頌、聆聽。

這次「台語劇本集」套書的誕生像座小里程碑，生活化的劇作用語，也能成為台文學習者，介於難度較高的台文小說與初階繪本間的銜接教材。

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吳明倫坦言台文確實有些冷門，內容又是劇本書，簡直是「冷門中的冷門」，很感謝長期與劇團合作的設計師廖小子，以金紙與復古八卦雜誌主題構想出創意書封，勾起讀者好奇心，翻一翻，搞不好會發現其實沒那麼難，在華文劇本對照下，或許能跟著唸出趣味性。

吳明倫透露，阮劇團將赴法國巴黎參與文化奧運，下半年更預計把作家陳思宏的知名小說「鬼地方」搬上舞台，期待把台灣的文化元素呈現給更廣泛的觀眾。（編輯：吳協昌）1130507