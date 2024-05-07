悍將台北大巨蛋首度主場系列賽 預售近2.5萬張票

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（中央社記者謝靜雯台北7日電）中職富邦悍將隊5月24至26日首度在台北大巨蛋安排主場系列賽，今天中午門票正式全面開賣，球團表示目前已經售出近2.5萬張票，24日首戰將邀請日職傳奇球星秋山幸二開球。

富邦悍將隊5月24日至26日將在台北大巨蛋與台鋼雄鷹隊進行3連戰，悍將隊4月底陸續開放季票選位和家族會員購票，今天全面開放售票。

悍將球團表示，今日中午門票正式開賣便已售出近2.5萬張，其中最受球迷喜愛的熱力區席位更是在亞瑟家族會員優先購票期間就已全數售罄，目前仍有部分熱區後排、非熱區及二樓票券持續販售中。

悍將球團也表示，大巨蛋主場3連戰Fubon Angels的25名啦啦隊員將全員到齊，除每局熱力應援外，首場比賽也特別邀請日本傳奇名將秋山幸二擔任開球嘉賓；週六、日比賽為台灣大「悍將中學」主題日，邀請周湯豪、曾沛慈、葛西瓦、蔡健雅等重磅金曲歌手舉辦賽後演唱會，邀請球迷朋友一起進場為悍將加油。（編輯：吳協昌）1130507