薛瑞元：盼鬆綁醫院口罩令 取得民眾健康與方便平衡

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（中央社記者郭建伸台北8日電）外界關注醫院口罩令是否可能鬆綁，衛生福利部長薛瑞元今天在立法院受訪表示，希望朝鬆綁的方向走，但仍交由專家決定，其中還有些細節需要討論，盼在民眾健康與方便性之間取得平衡。

百年大疫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在2020年席捲全球，台灣自當年12月1日起，8大場所需要佩戴口罩，醫療院所就是其中之一；雖然各場所陸續解禁，但目前醫療單位仍持續口罩令。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查再生醫療法、再生醫療製劑條例草案，薛瑞元於會前接受媒體訪問。

談及再生醫療法草案，薛瑞元表示，這次行政院有新的版本，之前比較有爭議的條文都已修正，希望能順利審完，而衛福部一定會捍衛政院版本。

媒體詢問，近來腸病毒流行，但民眾反映疫苗價格昂貴，是否可能有腸病毒疫苗公費補助計畫。薛瑞元表示，這仍須交由衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員決定，ACIP每年都會開會討論如何實施公費疫苗。

媒體詢問，疾管署今天將開會討論醫院口罩令是否解禁，衛福部是否已有方向。

薛瑞元表示，衛福部希望朝鬆綁醫院口罩令的方向走，這交由專家決定，其中還有些細節需要討論，盼在民眾健康與方便性之間取得平衡。（編輯：楊蘭軒）1130508