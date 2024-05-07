任天堂上年度淨利創高 Switch後續機種本年度將揭曉

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（中央社東京7日綜合外電報導）隨著人氣遊戲主機Switch銷售衰退，電玩大廠任天堂今天宣布2025年3月底前的本會計年度內將揭曉後續機種。任天堂今天還公布上年度淨利創新高，並預估本年度淨利將大幅減少。

法新社報導，受惠於日圓走貶，任天堂在截至今年3月底止的上一會計年度淨利創下歷史新高，但任天堂預估，本會計年度淨利可能大幅減少近40%。

對於遊戲玩家和投資人亟欲了解的Switch後續機種相關消息，任天堂社長古川俊太郎透過公司帳號在社群平台X宣布，「我們將在本年度內發布任天堂Switch後續機種的消息。」

任天堂表示，自2023年4月起至2024年3月底止的本會計年度淨利達4900億日圓（約新台幣1029億元），刷新3年前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間締造的4800億日圓紀錄，當時Switch是居家防疫打發時間必備的良伴。

任天堂表示，「薩爾達傳說：王國之淚」（The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom）銷量不錯，並表示「超級瑪利歐兄弟」（Super Mario Bros）新作及「皮克敏」（Pikmin）系列新作也賣得很好。

「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie）有助提振瑪利歐系列遊戲的銷量，而且任天堂的「外匯收益和利息收入大增」。

日圓對美元持續走貶，提振了任天堂這類外銷產品公司的獲利。

但任天堂預期，本年度淨利將大幅下降近40%至3000億日圓，並預估硬體銷量將持續下滑至1350萬組。

任天堂上年度硬體銷量為1570萬組，較前一年度衰退近13%。（譯者：洪啟原/核稿：劉淑琴）1130507