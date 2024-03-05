Switch模擬器Yuzu與任天堂和解 關站賠錢

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）遊戲模擬器Yuzu的開發團隊Tropic Haze上週遭任天堂提告放任遊戲侵權後，今天同意支付240萬美元（新台幣7584萬元）與這個電玩大廠和解，下架並關閉模擬器。

法新社報導，握有「薩爾達傳說」（Legend of Zelda）和「大金剛」（Donkey Kong）等Switch遊戲的任天堂（Nintendo）上週控告Tropic Haze。後者在美國羅德島州（Rhode Island）註冊，擁有並經營知名電玩模擬器Yuzu。

電玩模擬器是一種軟體，下載至桌機（PC）或智慧型手機後，就能玩原本只為Switch、PlayStation或Xbox等特定遊戲主機設計的遊戲。

這些遊戲模擬器起初的用意，是讓玩家能回味一些不再發表於最新遊戲主機的遊戲，但之後懷舊遊戲市場又被任天堂、索尼（SONY）及微軟（Microsoft）等原本的開發商拿回。

根據今天交給羅德島的美國聯邦法院和解文件顯示，被告Tropic Haze同意不再對外界開放使用Yuzu，並將模擬器的所有程式碼交給任天堂。

和解文件顯示，任天堂還將全權擁有可下載Yuzu工具的網站。

Tropic Haze在文件中說：「被告充分意識到，Yuzu正促成大規模盜版侵權。」

任天堂指控Tropic Haze想方設法規避精心設計的安全措施和加密技術，以便Yuzu用戶玩任天堂遊戲，既能暢玩現有遊戲，也能接觸到正式發布前非法流出的遊戲。

任天堂在訴狀裡指出，「薩爾達傳說：王國之淚」（The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom）去年在正式發表前就被下載100萬次，盜版網站引導玩家用Yuzu來玩這款遊戲。（譯者：洪啟原/核稿：陳亦偉）1130305