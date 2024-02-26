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日經：任天堂新一代Switch 最快2025年3月推出

2024/2/26 22:06
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（中央社大阪26日綜合外電報導）「日經亞洲」（Nikkei Asia）獲悉，日本電玩大廠任天堂最快將於2025年3月推出新一代Switch，比普遍預期的時間還晚。

新一代遊戲機可能跟第一代Switch一樣是手持裝置，並使用更大的顯示螢幕。市場觀察家原先普遍預期新機將在今年內上市，但任天堂優先考慮簡化新機的初始銷售，並給予遊戲開發商更多時間製作受歡迎的遊戲。

任天堂將嘗試擴大新機銷售，包括將行銷與遊戲角色和電影等自家熱門IP相結合。

任天堂發言人在回應日經新聞的詢問時表示：「沒有任何特別的意見。」

任天堂於2017年3月推出Switch時，初期出貨量無法滿足消費者的高需求，導致大缺貨且轉售現象猖獗，也面臨缺乏遊戲軟體，只有3款任天堂開發的遊戲窘境。

截至2023年，Switch全球累計銷量達1.39億台，在遊戲機史上排名第3，僅次於索尼集團（Sony Group）的PlayStation 2（1.55億台）和任天堂的Nintendo DS（1.54億台）。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1130226

#Switch
#任天堂
#索尼集團
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