陳佩琪稱能力不符要求而退休 聯醫：尊重生涯規劃

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（中央社記者陳昱婷台北7日電）民眾黨主席柯文哲的妻子、台北市立聯合醫院醫師陳佩琪今天宣布提早退休，因「能力已不符合衛生局的要求」。聯醫對此表示，尊重醫師個人生涯規劃。

現任台北市立聯合醫院和平婦幼院區中正門診部主任的陳佩琪今天在臉書發文表示，將在9月底提早退休，已著手辦理相關手續，「不是什麼人生規劃，就只是個人的醫療專業和行政能力現在已不符合北市衛生局的要求」。

陳佩琪說，她在聯醫服務36年，現職院外門診部的編制就只有她一人，護理師是支援的，沒有藥局或醫檢部門，卻得做成人健檢、口腔癌篩檢和失智症評估等，還會被衛生局要求業績。

陳佩琪認為，衛生局想在院外門診部執行這些業務不是不行，但理應派人支援，而不是要她一人去想辦法。她說，她現在已經做不下去了，但還有許多基層醫護人員仍在掙扎，希望官員給他們多一點尊重。

台北市立聯合醫院晚間發布新聞稿回應，對於陳佩琪申請提早退休，涉及醫師個人的生涯規劃，尊重其個人規劃。

聯醫指出，12區院外門診部以各行政區特色作為發展規劃，建構分級醫療社區整合照護，並配合政府推動各項公共衛生業務，包含延長服務時間、執行老人健檢及各項預防保健篩檢等，以達「一家就診、聯合服務」的理念。（編輯：唐聲揚）1130507