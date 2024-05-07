國科會：芬蘭量子科技重量級訪團來台 共商未來合作

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（中央社記者張璦台北7日電）國科會副主委林敏聰今天率量子國家隊成員，與芬蘭國家商務促進局（Business Finland）率領的芬蘭重量級量子科技產學研專家訪團會談，聚焦量子電腦、超低溫冷卻系統、工業級量子軟體等量子技術，共商未來合作。

後續國科會將應芬蘭的邀請，率量子國家隊於6月底至芬蘭參與今年的大型國際量子技術展Inside Quantum Technology Nordics；屆時芬蘭將安排台灣團隊與芬蘭在地的各產官學單位，進行深度交流討論。

國科會表示，此次來台與會的芬蘭訪團成員包括Aalto、Oulo、Jyväskylä等3所大學的教授、Bluefors董事、IQM共同創辦人、Vexlum資訊安全長、QuantrolOx和SemiQon的執行長、芬蘭VTT技術研究中心的量子電腦應用首席和科學家等。

國科會指出，林敏聰去年6月曾率團拜訪芬蘭，當時會晤芬蘭外交與經濟相關部會官員及IQM公司高層，啟動兩國量子科技合作契機；後續芬蘭的量子科技產學研專家也參與「2023台灣量子科技國際研討會」，與台灣及其他國家的專家學者，共同探討全球量子科技最新進展與應用，當時來台的IQM高層代表並拜會國科會主委吳政忠，希望能加深與台灣的合作關係。

國科會表示，這次芬蘭訪團來台，主要是希望藉此與台灣產官學研界進行深度交流，並在未來進一步緊密合作，發展量子科技先進產業。

國科會指出，量子科技極可能對未來社會產生巨大影響，全球各國大力投入資源進行研發；芬蘭目前於全球量子科技扮演重要角色，2023年10月芬蘭公司IQM及芬蘭國家研究單位VTT發布20 qubits（量子位元）的量子電腦，並計畫於2024年底前進一步開發50 qubits量子電腦。

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林敏聰表示，台灣的量子國家隊由跨領域學研法人單位的專家學者及多家公司組成，現主要聚焦於通用量子電腦技術、光量子技術及量子科技軟體技術，並跨項目整合發展進行研發。

他強調，為加速台灣量子電腦關鍵技術的發展，及早開發出台灣獨到的量子科技軟硬體核心技術，讓產業在未來能有一席之地，並以台灣自身的技術和科技優勢，槓桿國際研發能量。（編輯：張均懋）1130507