經長：建立綠電統購分銷制度 泛公股組平台採購轉售

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（中央社記者劉千綾台北7日電）經濟部推出CPPA綠電信保機制協助企業購買離岸風電，但中型企業綠電需求量並未如單一風場龐大，經濟部長王美花表示，正在規劃「統購分銷」機制，由泛公股公司成立仲介平台購買綠電後，再賣給中型企業。

王美花今天出席線上論壇，並以「能源轉型-台灣綠能的現況與未來」為題發表演講。她表示，綠電攸關台灣製造業的兢爭力，台灣半導體在全球占有一席之地，尤其是晶圓製造和封裝測試，都需要用非常多的電力。

王美花表示，國際供應鏈對綠電使用要求也逐漸增加，響應RE100的台灣廠商有的目標是在2040年達到百分之百使用綠電，且RE100綠電的定義為再生能源，並不包括核電。

她指出，企業對於綠電供應需求越來越高，根據統計，加入RE100的國內31家企業營業額，加總超過新台幣5.8兆元，占比相當高。

為解決廠商購買綠電時，可能碰到國外銀行不認識、信用保證不夠無法購買的情形，經濟部推出CPPA綠電信保機制，協助企業購買綠電，同時也鼓勵綠電團購。

王美花演講也提到，規模較大的企業可以獨自買下一個風場，但中型企業的綠電需求量可能沒有那麼龐大，如果想要揪團、2或3家企業一起來買綠電，會希望有更方便的作法，因此經濟部正規劃「統購分銷」機制，由泛公股公司成立仲介平台，購入綠電後轉賣給有需求的業者，以解決中型企業購買綠電困擾。

根據經濟部簡報內容，泛公股組成的仲介平台，擬採取20至50MW小量分銷方式轉售。

談及台灣綠電發展，王美花表示，在2016年，台灣綠電發電量僅127億度，並不足以因應企業需求，但總統蔡英文上任後加速發展再生能源，今年台灣綠電的發電量估達356億度，根據調查，企業所需綠電共為221億度，可見現在綠電供給充裕。

王美花指出，也會每季滾動性調查企業對綠電的需求，目前經濟部評估每年綠電需求量將增加30億度，供給面則可增加7、80億度，台灣現階段的綠電發展足以滿足企業需求。

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王美花表示，風電和光電為台灣再生能源發展主力。離岸風電方面，目前除了少數案場是用原先躉購費率之外，已有許多開發案場使用企業購電協議（CPPA），也就是直接賣給企業買主，而不再是賣給台電。

至於太陽光電，王美花表示，雖然很多還是使用躉購費率，但隨著企業綠電需求激增，現在越來越多光電案場跟台電分手，轉而賣給企業，根據統計，大型光電案場已有超過4成直接賣給企業，未來占比將逐漸提高。（編輯：潘羿菁）1130507