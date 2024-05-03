台新金：提名王美花擔任下屆獨董 6/14召開股東會

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（中央社記者謝方娪台北3日電）現任經濟部長王美花卸任後新職揭曉。台新金總經理林維俊今天證實，台新金昨天董事會通過第9屆董事候選人名單，董事會提名王美花任獨董候選人，將於6月14日股東會投票通過後就任。

台新金今天下午舉行首季法人說明會，林維俊開場即說明，今年台新金董事會將改選，昨天董事會已通過第9屆董事候選人名單，此次候選人名單中，因獨董林義夫任期已屆滿3屆，依規定無法再連任，董事會提名現任經濟部長王美花擔任下屆獨董候選人，於6月14日股東會投票通過後才會就任。

林維俊表示，公司感謝林義夫過去9年對台新金的貢獻，同時對於有機會提名王美花擔任金控獨董候選人感到非常榮幸，王美花無論法律、經濟、外貿、產業及公職經驗均相當豐富，國際視野非常寬闊，相信有助進一步提升台新金董事會水準及背景多元性。

他也說，台新金昨天董事會已通過盈餘分派案，普通股每股將分派現金股利0.6元及股票股利0.4元，合計每股配發1元，此案同樣提至股東會決議。

林維俊指出，台新金綜合考量股利政策穩定性、股利率競爭力、投資人期待、公司資本適足性等因素後，此次作出一大改變，將現金股利配發率由以往數年維持55%水準，進一步拉高至60%，透過提升現金股利，與股東共享2023年經營成果。

受台新創投投資鑽石生技導致評價波動影響，台新金今年首季稅後淨利為新台幣50.1億元，微幅年減1%，EPS為0.36元。林維俊表示，若排除鑽石生技評價波動影響，台新金今年首季稅後淨利相比2023年同期將成長25%。（編輯：潘羿菁）1130503