台新金：190億帳上現金等機會 併購保險要有耐心

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（中央社記者謝方娪台北5日電）台新金今天舉行法說會，總經理林維俊表示，目前台新金持股彰銀5.58%，是為可交換債及可交換特別股保留的股份，其餘均已陸續出清，讓帳上現金水位拉高至新台幣190億元，相對充裕，「在等待機會」。

台新金今天舉行2023年第4季法人說明會，公布2023年稅後淨利為146億元，年減1.8%，若排除台新創投投資鑽石生技導致的評價波動、併購保德信人壽（現台新人壽）的或有價金影響數，全年稅後淨利將年增28.6%。

林維俊表示，台新金股利政策以穩定為原則，將向董事會建議現金股利及股票股利維持近年的55：45，對整體配發率相當樂觀，不僅台新金獲利沒問題，未用完的廉價購買利益可轉配股，且帳上未實現損益大幅回升，均讓台新金今年配發能力「蠻強、蠻不錯」，會向董事會提出和同業相比相當有競爭力的股利水準。

展望今年，林維俊樂觀預期經濟復甦力道逐漸顯著，台灣無論國內消費、外銷、民間投資或政府投資，GDP組成要件幾乎每一區塊均內外皆溫，全年經濟成長率估保3無虞。

談到處分彰銀持股進度，林維俊表示，目前對彰銀持股僅剩5.58%、約6億股左右，是為可交換債及可交換特別股保留的股份，其餘可處分部位均已陸續於公開市場出清，現在台新金帳上現金充裕、高達190億元，「在等待機會」。

林維俊會後接受媒體聯訪表示，台新金會努力看是否有適合併購的標的，不針對個案，但併購主要方向是銀行、保險及證券業，其中，對保險業併購要稍微有耐心，因2026年將接軌IFRS 17及TW-ICS，細節還不清楚，此時不敢貿然有動作，要待狀況較明朗再動。

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林維俊指出，併購一間企業，一定要先了解企業本身優點、缺點，是否有問題及可能還要投入的資金，當訊息還無法釐清時，負責任的經營者不應貿然投入；若要考慮壽險標的，須先釐清2026年接軌變數，若還沒釐清前以便宜價格買下，以後卻要大額增資、甚至遠高於交易價，對股東並非好事。

林維俊提到，併購會以台灣市場為優先，以銀行而言，海外原則上透過分行拓展業務，除非有真的很好的案子，亦不排斥看看的可能性。（編輯：潘羿菁）1130305