響應Earth Hour 金控集團偕價值鏈夥伴關燈1小時

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（中央社記者羅元駿、謝方娪、蘇思云、張璦台北23日電）2024地球關燈1小時（Earth Hour）活動今天晚間展開，將在晚間8時30分至9時30分響應關燈1小時，多家金融機構響應行動，與旗下子公司和價值鏈夥伴共同熄燈。

「Earth Hour地球一小時」從2007年起自澳洲雪梨發起，倡導每年3月最後1個週六晚間8時30分至9時30分全球共同關燈1小時，至今全球累計逾190個國家區域，以及超過1.8萬個世界地標共同響應，台灣自2010年起加入響應。

富邦金自2014年起，連續11年支持關燈行動，今年攜手富邦人壽、台北富邦銀行、富邦銀行（香港）、富邦華一銀行、富邦產險、富邦證券、富邦投信、富邦期貨、富邦財險、越南富邦產險等10家海內外子公司響應。

自2021年5月下旬起，富邦金已自發性關閉全省營業據點與辦公大樓戶外景觀燈、屋頂霓虹燈，富邦金及子公司營業招牌燈也從晚間7時30分起即自主關燈一整晚，並計畫性依續更新總部大樓及國內各營運據點LED照明、汰換老舊耗電設備，並對內宣導減少辦公空間非必要照明及下班時分區隨手關燈，近年節電平均約達270萬度。

台新金連4年響應關燈1小時，除了台新金總部外，旗下台新銀行共101家分行、台新人壽、台新證券，以及金控北、中、南各地自有大樓全數響應，將在今晚關閉營業據點招牌燈與霓虹燈。

台新金總經理林維俊表示，為有效監控電力使用並記錄，台新今年規劃導入空調能源管理系統與溫室氣體盤查管理系統，透過系統即時掌控、調整設備用電，預期每年透過空調能源管理系統節費成效達新台幣123萬元，並將搭配溫室氣體盤查管理系統，控管每年能源使用與碳排。

國泰金控自2016年起響應倡議活動，今年由總經理李長庚領軍，再度攜手國泰飯店觀光事業、永聯物流開發聯合響應「Earth Hour關燈一小時」活動。

國泰金控包括台北多棟總部大樓、國泰置地廣場、青埔資訊大樓等共同參加；國泰飯店觀光事業全台7館包括和逸飯店、慕軒飯店、台北國泰萬怡酒店，也會同步關閉招牌照明與館外造景1小時；而永聯物流開發全台各園區的辦公室區域，都會共同響應。

元大金連續第4年參與關燈行動，元大金位於台北市西門的寶慶大樓將於晚間關閉外牆燈1小時，並持續號召海外據點及逾80家供應商加入倡議，同時串連旗下子公司共同響應環境部「環保集點」活動，攜手員工、客戶及供應鏈一起擴大永續影響力。

兆豐金亦參與關燈行動，並納入集團年度ESG環境永續面向的計畫目標，今年攜手旗下子公司響應行動，招牌燈、櫥窗燈及裝飾燈等燈具關閉至少1小時，展現支持聯合國永續發展目標（SDGs）中「氣候行動」的決心。

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遠雄人壽連續11年響應關燈1小時，台北、桃園、台中、花蓮4地遠雄人壽自有大樓，今天晚間將與世界同步關閉大樓景觀燈，遠雄人壽也號召員工、保戶與大眾一同加入愛地球行列，今晚一起關上不必要電燈，用行動支持節能減碳。

明台產險全台共40處營業據點，今晚將全面關閉照明設備，響應關燈1小時，為節能永續與減緩地球暖化貢獻努力。明台產險透露，先前透過內部問卷號召員工響應，回饋結果顯示超過9成以上員工願意熱烈支持，並願邀請親朋好友一同參與。（編輯：林克倫、張若瑤）1130323