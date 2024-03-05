台新銀福岡出張所4月開業 評估印度東南亞拓點可能

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（中央社記者謝方娪台北5日電）台積電赴熊本設廠，催動國銀赴日設點步伐，台新金總經理林維俊表示，看好日本將走出30年通縮谷底，台新銀2016年赴東京設分行，現在證明當初決策正確；東京分行底下的福岡出張所，預計今年4月23日開業。

台新金今天舉行2023年第4季法人說明會，林維俊會中提到，核心子公司台新銀行2016年赴東京設分行時，是16年來首家台灣金融機構赴日設點，當時外界都還不太看好日本市場，台新經營團隊勇於做出不同決策，領先其他台資銀行赴日設點、超前部署，現在證明當初決定正確。

林維俊指出，台積電赴日本九州投資以來，帶動台灣供應鏈赴日，台日經貿往來達到前所未有高峰，台新銀已取得日本金融廳核准於東京分行底下設福岡出張所，即類似支行，可承作業務，目前在裝潢中，預計4月23日正式開業，期待掌握日本半導體及其他高科技產業發展商機。

林維俊說明，福岡出張所營業項目除了企業放款外，亦提供企網銀及不動產融資，隨台灣人投資日本不動產熱潮持續升溫，台新銀將持續拓展日本關東首都圈、關西、九州等不動產融資需求，擴大業務腹地。

除了日本，林維俊透露，台新銀在其他地區的擴張腳步，內部亦有進行研究分析，包括近期很熱門的印度或東南亞成長較快速的市場，台新銀都會深入了解、評估是否要繼續擴張；至於台新銀申請於越南設點，還在耐心等待越南央行點頭。

金融業積極布局日本，看準赴日旅遊熱絡，區塊鏈技術公司TBCASoft 2023年推出跨境支付平台HIVEX，攜手日本PayPay、台灣街口支付、玉山銀行及全支付，推跨境行動支付，並從原先正掃（由店家出示QR Code），今年2月29日進一步啟用反掃（由用戶出示QR Code）。

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TBCASoft創辦人兼執行長吳陵今天表示，PayPay在日本掃碼支付擁有最高市占率，有數百萬個支付據點，此次為PayPay首次將反掃特約商店分享給合作夥伴，換言之，台灣用戶為全球首批受惠更便利消費體驗的外國旅客，可望助攻台灣人無現金遊日本。

目前街口支付、玉山銀及全支付共1200萬名使用者，赴日本可至PayPay合作商家，用原有App切換成PayPay QR Code頁面，完成掃碼支付。吳陵提到，下一步跨境支付將推進韓國，考量掃碼在亞洲較受歡迎，未來布局將以擴大亞洲市場為優先。（編輯：楊蘭軒）1130305