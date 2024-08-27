台新金：金管會標準若一致 不會同意中信金公開收購

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（中央社記者謝方娪台北27日電）中信金控向金管會申請擬公開收購新光金，讓新新併添變數。台新金總經理林維俊今天透露，台新金曾於2022年11月以公開收購新光金方案與金管會討論，與中信金目前提出的架構幾乎一模一樣，但當時遭金管會質疑，他認為，若採相同監理標準，金管會應不會同意中信金公開收購。

台新金今天舉行第2季法人說明會，金金併成各界焦點，法人關注，若金管會核准中信金公開收購新光金，台新金有何對策。林維俊直言「我相信不會」，原因是2年前台新金曾試過一模一樣的架構，但遭金管會拒絕，「若金管會採用一模一樣的監理標準，應不會同意中信金公開收購申請才對」。

林維俊透露，2022年新光金在前董事長許澎時代，台新金曾有意和新光金洽談合意併購，但當時沒有獲得新光金正面回覆，因此，台新金曾於2022年11月提出公開收購方案，禮貌性向金管會事先報告，溝通討論敵意併購的收購條件，「當時架構和中信金如今提出的架構如出一徹，幾乎一模一樣，只是數字不一樣而已」。

林維俊指出，當初金管會對台新金研擬的架構提出相當多質疑，認為用股份作為對價會有股價波動，且希望台新金採100%現金，不要採部分現金、部分股票的公開收購方案。

他強調，2年前台新金已試過一模一樣的架構，但遭到金管會拒絕，若金管會採用一模一樣的監理標準，應不會同意中信金公開收購申請才對。

金管會今天下午舉行例行記者會，銀行局副局長童政彰被媒體問及此事時回應，個案以當年是否有公開對外揭露資訊為準，金管會依法行政，若提出的條件相同，相同的行為適用相同的法律審查，這是金管會原則，但兩起條件是否有所不同，台新金自己要去釐清。

童政彰表示，中信金已向金管會遞送公開收購申請，並循公開資訊管道向所有投資人說明架構，台新金若有質疑，應自行檢視目前遞件進來的案件，是否與當年台新金規劃的條件完全一樣，就金管會方面，相同行為、相同法律、相同的審查原則。

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另外，林維俊在法說會中也質疑，中信金以往幾次併購案件，不僅有數起爭議事件涉及訴訟，實際負責人和親信亦涉入訴訟中，目前還有未結案件，呼籲金管會審視併購方金控大股東適格性時應有更高道德標準。

童政彰強調，就大股東適格性而言，因發動機構為金控公司，由金控公司擔任另一家金控公司大股東，適格性無虞，至於負責人本身資格條件，則回歸負責人積極及消極資格條件法規規定。（編輯：林淑媛）1130827