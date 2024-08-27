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新光金出嫁中信金搶親 台新金：不排除調整換股比例

2024/8/27 15:12
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（中央社記者謝方娪台北27日電）台新金與新光金董事會通過100%換股合併，但中信金半路殺出宣布對新光金發動敵意併購，擬採現金搭股票方式「搶親」，台新金總經理林維俊今天表態，會在適當時間作適當調整規劃，換股比例調整「是可能的」。

台新金今天舉行第2季法人說明會，由於台新金甫通過與新光金進行合意併購，但中信金出其不意殺出，決議對新光金發動敵意併購，讓金控併購史上首見雙龍搶珠局面，成法人追逐焦點。

根據台新金及新光金董事會決議，合併後將以台新金為存續公司並更名「台新新光金」，台新金並擬以每0.6022股普通股換新光金1股普通股；中信金隔日則宣布擬公開收購新光金，每股收購對價為1股新光金普通股換發中信金普通股0.3132股及現金新台幣4.09元，首波收購股權上限為51%。

面對中信金來勢洶洶，台新金與新光金合併換股比例是否可能調整，林維俊今天在法說會上表態，3家金控均屬於上市公司，每天股價都在波動，意味出價數字其實處於動態改變的狀態，很難講誰的出價是多少，因為股價有高有低，也很難講誰的出價比誰高出百分之多少，「這是動態的」。

林維俊進一步指出，在持續變動、具不確定的狀態下，「未來的確有這可能會調整換股比例，我們會在適當時間作適當調整規劃，這是可能的」，將持續關注。

他也說，若要調整換股比例，程序上，8月22日雙方董事會通過的所有程序通通要重新走一次，才能更改換股比例。（編輯：潘羿菁）1130827

林維俊
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