正式遞件收購新光金 中信金：期許成台灣最大金控

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（中央社記者張璦台北26日電）中信金控表示，今天正式向主管機關遞交投資新光金控股權計畫書，期許成為台灣最大金控，邁向亞洲領先區域型金融機構，並協助國家關鍵產業的海外業務發展；若能順利取得主管機關通過此案，必可在保障雙方股東權益、員工生計、客戶服務的前提下，完成併購計畫。

台新金、新光金22日宣布換股合併計畫，中信金23日決定斥資新台幣1314億元一次收購新光金51%股權，國內金金併首見「雙龍搶珠」。金管會證實，已於今天下午收到中信金遞件。

中信金透過新聞稿表示，國內金融業市場長期存在過度競爭、業者家數過多等問題，缺乏達到具國際競爭力的規模，中信金擬進行公開收購新光金股權，若收購完成，中信金與新光金合併後總資產將達新台幣13.5兆元，資產規模排名台灣市場第一。

中信金指出，合併後，中信金規模將超過渣打銀行（香港）、日本野村控股公司、新加坡大華銀行等亞洲大型金控，成為亞洲第38大金融集團，跨出國內金融業者打亞洲盃、世界盃的第一步，並滿足國家關鍵產業的跨境金融需求，協助台灣強化資本韌性及確保供應鏈安全。

中信金表示，另可因合併案通過，強化銀行、保險、證券3大業務發展，提供客戶更完整的金融服務，除銀行業務可擴大市占率，保險業務可藉由整併台灣人壽保險公司經驗，改善新光人壽保險公司經營績效，進而提升獲利能力，調整營運體質；至於證券業務則可補強中信金第3獲利引擎，完善金融服務版圖。

中信金強調，看好雙方合併綜效，未來獲利成長可期，提供新光金全體股東相對高溢價，共創未來願景；若能順利取得主管機關通過此案，必可在保障雙方股東權益、員工生計、客戶服務的前提下，完成併購計畫以充分發揮最大綜效、創造雙贏局面。

依據金控法規定，金控公司得向主管機關申請核准投資事業，取得同意後得進行公開收購，金管會若自業者送交申請書件次日起，於15個營業日內未表示反對者，視為已核准。（編輯：林克倫）1130826