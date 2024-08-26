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台新新光合併案1/30
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中信金擬以1314億元收購新光金 已送件金管會

2024/8/26 17:37（8/26 17:47 更新）
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中國信託金融園區。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者張璦台北26日電）台新金與新光金啟動「新新併」，中信金半路殺出搶親，並規劃最快26日送金管會審議。金管會證實，已在今天下午收到中信金遞件。

台新金控、新光金控22日宣布換股合併計畫，中信金控欲搶親，23日決定斥資新台幣1314億元一次收購新光金51%股權，金金併首見「雙龍搶珠」。

依據金控法規定，金控公司得向主管機關申請核准投資事業，取得同意後得進行公開收購，金管會若自業者送交申請書件次日起，於15個營業日內未表示反對者，視為已核准。

台新金、新光金2家金控預計10月9日召開股臨會討論新新併，9月10日將是過戶截止日，外界關心中信金是否趕得及過戶截止日前取得金管會核准。

中信金之前規劃最快8月26日或27日送件金管會核准，金管會則證實，已於今天下午收到中信金遞件。（編輯：楊蘭軒）1130826

（中央社製表）
（中央社製表）
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中信金搶親新光金 學者：金管會監理態度是關鍵
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