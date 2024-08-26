金融整併風潮？ 兆豐金：證券子公司併購採開放態度

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（中央社記者張璦台北26日電）金控合併議題夯，外界關心兆豐金有無規劃透過整併擴大規模，總經理蕭玉美今天表示，各子公司業務現以內部成長為重，但為提升競爭力，證券子公司對併購長期採開放態度；未來若要整併，會根據優勢互補等6要件，以及符合國家利益等3前提，審慎考量。

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針對兆豐金是否有意透過併購壯大規模，蕭玉美今天在法說會表示，目前在金控端，集團內銀行、證券、票券、產險、投信、AMC及創投等各子公司業務以內部成長（organic growth）策略為發展重點。

蕭玉美指出，兆豐金會將內部資源投入於數位化轉型、業務拓展及優化現有營運效能，比如持續拓展共同行銷等業務，績效也很好，獲利持續穩健成長、創新高。

針對證券子公司，蕭玉美表示，為提升競爭力、擴大經濟規模，對於併購是採取開放態度，長期以來持續規劃，評估透過併購等方式，來擴增營運據點及增加經紀市占率，只是後來普遍因為標的物評價偏高，而沒有成案。

蕭玉美表示，未來集團如果要評估規劃整併，也會依財政部長莊翠雲所說，審慎地評估，並考量雙方企業文化、經營策略、優勢互補、市場定位、員工安置及據點裁撤等6要件，且須符合國家利益、提升競爭力及合意併購等3前提。

此外，蕭玉美致詞時說，國際各大機構預測2024年全球經濟成長預期放緩或持平，但台灣仍略顯樂觀，金融業上半年獲利大幅成長，兆豐金今年上半年稅後淨利也創下同期歷史新高，達新台幣203.97億元、EPS 1.42元；今年前7個月稅後淨利245.88億元、EPS達1.71元，稅後淨利維持公股金控第一。

蕭玉美指出，銀行子公司核心獲利動能持續，銀行上半年稅後淨利達177.92億元，放款成長8.3%，包括國內及國外皆有成長；淨手續費收入較去年同期成長46%，主因財管及企金授信手收增加所致，尤其是財管手收較去年同期增長39%。

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非銀行子公司方面，證券子公司經紀手續費收益及財務操作收益也因股市大盤表現佳而大幅成長，上半年累計稅後淨利達14.95億元，較去年同期成長37%。

展望下半年，蕭玉美說，將在聯貸、企金放款、外匯交易等核心業務，持續鞏固市場領先者地位，且兆豐金會積極因應政府即將推出的「亞洲資產管理中心」方案，整合旗下銀行、證券、投信子公司3大平台，為高資產客戶打造全方位資產管理服務，包括提供客製化的財富傳承建議、優化私人銀行服務、升級交易平台等。（編輯：潘羿菁）1130826